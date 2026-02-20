Qué pasó en la Escuela Superior de Gendarmería: hay más de cuatro agentes heridos

Una explosión en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, dejó al menos cuatro efectivos heridos tras la detonación de una encomienda con un artefacto explosivo que llevaba meses almacenada en el edificio.

Un grave episodio se registró en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando una encomienda con un artefacto explosivo explotó dentro del edificio y dejó al menos cuatro efectivos heridos. El hecho activó un amplio operativo de seguridad y obligó a evacuar a más de 300 personas.

El incidente ocurrió cerca de las 13:49 en la sede ubicada en Avenida Paseo Colón 533, cuando personal de la fuerza manipulaba un paquete que se encontraba bajo resguardo desde hacía aproximadamente cuatro meses en el piso 11 del edificio.

Según confirmaron fuentes oficiales, al abrir la encomienda se produjo una detonación que afectó a cuatro integrantes de la institución. Dos de los agentes sufrieron quemaduras y fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich, mientras que un tercero recibió atención médica en el lugar y un cuarto debió ser asistido con oxígeno. Las autoridades indicaron que todos los heridos están fuera de peligro.

Tras la explosión, intervino el Departamento de Explosivos (DEP), que dispuso un perímetro preventivo y la evacuación parcial del edificio. De manera preventiva, se retiró a unas 320 personas: 120 del inmueble donde ocurrió la detonación y otras 200 del edificio lindero.

Fuentes que trabajaron en el lugar confirmaron que el artefacto que detonó era un explosivo, aunque todavía se investigan sus características y el origen de la encomienda.

En el operativo participaron la Policía de la Ciudad, el SAME, los Bomberos de la Ciudad y personal de la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal Argentina, quienes inspeccionaron el subsuelo y otras áreas del edificio para descartar la presencia de más dispositivos peligrosos.

Hasta el momento no se reportaron otros lesionados y la investigación continúa para determinar cómo ingresó el paquete, por qué permaneció almacenado durante meses y cuál era su destino final dentro de la institución.

Atentado en la Escuela Superior de Gendarmería: qué dijo el Gobierno tras la explosión

El Gobierno nacional se pronunció oficialmente luego del atentado en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina. A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que la explosión se produjo al manipular una encomienda que había sido recibida meses atrás y permanecía bajo resguardo en la dependencia.

Respecto al hecho ocurrido en la Escuela Superior de GNA. pic.twitter.com/uc031uG9MK — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) February 20, 2026

El Ministerio dispuso un operativo de seguridad en la zona para resguardar el perímetro y garantizar el trabajo de los peritos. Además, informó que la causa quedó en manos del Juzgado Federal a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, que interviene para determinar el origen del artefacto y las circunstancias del ataque.