Qué locales de Vea ya cerraron: ¿se va de Argentina?

El grupo Cencosud avanza con un proceso de reestructuración comercial que incluye el cierre de sucursales de Vea en varias provincias del país. En Mendoza se confirmó el cierre de una sucursal en Guaymallén.

Cencosud, uno de los mayores jugadores del retail en América Latina, encara una estrategia de eficiencia operativa que busca reducir gastos y concentrar recursos solo en las zonas de mejor rendimiento. Esto implica el cierre de puntos de venta que dejaron de ser rentables debido a la fuerte caída del consumo, la inflación, el aumento de alquileres y los costos logísticos. En Mendoza, la firma cerró un local, pero también lo hizo en Buenos Aires, Catamarca y San Juan.

La compañía aclara que no se trata de un retiro del mercado argentino sino de una reorganización que prioriza sus marcas más competitivas, como Jumbo, Disco y Easy. Sin embargo, el impacto inmediato sobre las comunidades y los empleados es significativo, especialmente en provincias donde Vea tenía una fuerte presencia territorial.

Las primeras provincias afectadas por esta medida son Mendoza, Buenos Aires, Catamarca y San Juan, donde ya se confirmaron varios cierres. En cada caso, los trabajadores fueron notificados de manera repentina, lo que generó reclamos sindicales y pedidos de intervención por parte de las autoridades laborales.

En Guaymallén, Mendoza, el supermercado Vea del carril Godoy Cruz cerró sus puertas de forma inesperada. El local empleaba a 14 trabajadores, quienes fueron informados del cierre sin previo aviso, según denunció el Centro de Empleados de Comercio (CEC). Desde el gremio calificaron la decisión como “improvisada” y “sin diálogo previo”, y exigieron la reubicación del personal o el cumplimiento de las indemnizaciones correspondientes.

Ante esta situación, el CEC solicitó la intervención de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza para mediar entre las partes y garantizar la continuidad laboral de los empleados afectados. El sindicato advirtió que podrían producirse nuevos cierres si no se alcanza un acuerdo con la empresa.

Los locales que ya bajaron sus persianas

El caso mendocino no es aislado. En los últimos meses, Cencosud avanzó con el cierre de locales de Vea en distintos puntos del país:

Catamarca: la localidad de San Martín perdió su única sucursal, lo que afectó el empleo local y el acceso de los vecinos a productos de primera necesidad.

Buenos Aires: se confirmaron cierres en Moreno y Castelar , generando preocupación por la pérdida de comercios de cercanía.

San Juan: en Villa Krause, la empresa también decidió cerrar su local dentro de la estrategia nacional de reorganización.

En algunos casos, los trabajadores fueron reubicados en otras tiendas del grupo, mientras que en otros se aplicaron liquidaciones laborales completas. Cencosud indicó que cada caso es analizado de forma particular según los resultados comerciales y la viabilidad del punto de venta.

Las razones detrás de la decisión

La reducción de la red de Vea se enmarca en un contexto económico adverso. La inflación persistente, la caída del poder adquisitivo y el aumento de los costos logísticos y energéticos impactaron directamente en la rentabilidad de los supermercados de formato económico.

Según fuentes del sector, Cencosud busca optimizar su estructura operativa, concentrando sus recursos en zonas con mejor desempeño y priorizando marcas como Jumbo, Disco y Easy, que mantienen un posicionamiento más fuerte en el mercado argentino.

El descenso del consumo interno también juega un rol clave: los hogares redujeron sus compras de productos no esenciales, afectando especialmente a los formatos de supermercado orientados a sectores medios y populares. A esto se suma la competencia creciente de cadenas mayoristas y el avance del canal digital, que reconfiguró los hábitos de compra.

Por ahora, la compañía no planea una salida definitiva del país, sino una reconfiguración de su red comercial. No obstante, la continuidad de algunas sucursales dependerá del desempeño en ventas y de la evolución del consumo en los próximos meses.