Qué es el derrame pleural que tiene el futbolista Daniel Osvaldo y cómo se trata

El exfutbolista permanece internado en terapia intensiva luego de presentar un cuadro infeccioso que derivó en un derrame pleural. Un especialista explicó qué ocurre en el organismo cuando se acumula líquido alrededor de los pulmones, cuáles son los síntomas y por qué puede ser necesario colocar un drenaje.

La salud de Daniel Osvaldo generó preocupación en las últimas horas luego de que el exfutbolista fuera internado de urgencia y diagnosticado con un derrame pleural. Según la información difundida, el cuadro estuvo relacionado con una infección y requirió una intervención para drenar el líquido acumulado en la zona pleural. Actualmente permanece bajo cuidados intensivos y monitoreo médico. A partir de este diagnóstico, una de las preguntas que surgió fue qué significa exactamente tener un derrame pleural, por qué puede producirse y qué consecuencias puede generar.

Qué es un derrame pleural

El derrame pleural ocurre cuando se acumula una cantidad excesiva de líquido en el espacio que existe entre los pulmones y la pared interna del tórax. Los pulmones están recubiertos por una membrana llamada pleura, que tiene dos capas. Entre ambas existe normalmente una pequeña cantidad de líquido que permite que los pulmones se deslicen suavemente durante la inspiración y la espiración.

Cuando ese líquido aumenta de manera anormal, comienza a ocupar espacio dentro del tórax y puede dificultar la expansión del pulmón.

El derrame pleural no constituye por sí mismo una enfermedad única, sino que puede aparecer como consecuencia de diferentes problemas de salud. Entre las causas posibles se encuentran infecciones, insuficiencia cardíaca, enfermedades renales o hepáticas, traumatismos y algunos tipos de cáncer.

Por qué una infección puede provocar un derrame pleural

En los casos relacionados con una infección pulmonar, el proceso inflamatorio puede extenderse hacia la pleura. Una de las situaciones que puede desencadenarlo es una neumonía. Cuando la infección alcanza la zona que rodea al pulmón, puede producirse una respuesta inflamatoria que genera acumulación de líquido.

Si ese líquido se infecta y comienza a acumular pus, puede desarrollarse una complicación denominada empiema. En esos casos, además del tratamiento de la infección, puede ser necesario drenar el contenido acumulado.

Cuáles son los síntomas del derrame pleural

Los síntomas pueden variar de acuerdo con la cantidad de líquido acumulado y con la enfermedad que haya provocado el derrame.

Entre las manifestaciones más frecuentes aparecen:

Dolor en el pecho , que puede intensificarse al respirar profundamente o toser.

, que puede intensificarse al respirar profundamente o toser. Falta de aire o dificultad para respirar .

. Tos, generalmente seca.

Respiración acelerada.

Fiebre y escalofríos cuando existe un componente infeccioso.

Malestar general.

En algunos casos, un derrame pequeño puede no generar síntomas y ser detectado durante estudios realizados por otro motivo. Cuando la acumulación de líquido es importante, puede ejercer presión sobre el pulmón y dificultar su expansión normal.

Cómo se diagnostica

Para determinar la presencia de un derrame pleural, los médicos pueden recurrir a estudios de imágenes como una radiografía, una tomografía computada o una ecografía de tórax. Pero conocer que existe líquido no siempre alcanza. También es necesario determinar por qué se produjo.

Para eso, los especialistas pueden extraer una muestra del líquido mediante un procedimiento denominado toracocentesis. El material obtenido se analiza en laboratorio para buscar, entre otras cosas, signos de infección, bacterias, células, proteínas y otras características que ayuden a establecer el origen del derrame.

El tratamiento no consiste únicamente en sacar el líquido. Los médicos deben abordar también la enfermedad que provocó el derrame. Cuando existe una infección bacteriana, se utilizan antibióticos y, dependiendo de la evolución, puede ser necesario complementar el tratamiento con un drenaje u otros procedimientos.

Por eso, los análisis del líquido pleural son importantes: permiten orientar el tratamiento y determinar qué microorganismo puede estar involucrado cuando se sospecha una infección. En cuadros más complejos pueden requerirse procedimientos quirúrgicos para eliminar tejido afectado o liberar las zonas donde el pulmón quedó adherido a la pleura.

Cómo evoluciona Daniel Osvaldo

En cuanto al estado de Daniel Osvaldo, las últimas informaciones disponibles indican que permanece internado y bajo observación médica luego de haber sido intervenido por el cuadro asociado al derrame pleural. Algunas fuentes señalaron que se encontraba lúcido y en monitoreo permanente.

Otros reportes indicaron posteriormente que fue trasladado a un centro de mayor complejidad debido a la gravedad del cuadro. La información sobre su evolución puede cambiar a medida que se conozcan nuevos resultados y partes médicos. Por eso, serán los estudios y la evolución clínica los que permitan determinar cómo continúa su recuperación.