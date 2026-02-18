Puerto Madryn: intensa búsqueda de una joven desaparecida durante una práctica de buceo

Sofía Devries, de 23 años y oriunda de Villa Ballester, se sumergió el lunes en el mar durante una práctica de certificación de buceo y nunca volvió a la superficie. La Prefectura Naval desplegó un amplio operativo de búsqueda, mientras la Fiscalía de Puerto Madryn investiga posibles fallas en el equipo y responsabilidades de la empresa organizadora.

La ciudad de Puerto Madryn atraviesa horas de conmoción tras la desaparición de Sofía Devries, una joven de 23 años que se sumergió en aguas del Golfo Nuevo durante una práctica de buceo y nunca volvió a la superficie.

El hecho ocurrió el lunes en la zona de Punta Cuevas, en el marco de una salida organizada por la empresa Freediving Patagonia, de la que participaban otros seis buzos, incluido su pareja. Desde entonces, la Prefectura Naval Argentina mantiene un operativo de búsqueda con buzos especializados, embarcaciones y el buque SB-15 Tango, equipado con tecnología subacuática avanzada.

La fiscal María Eugenia Vottero, a cargo de la investigación, confirmó que se analiza si hubo negligencia de terceros durante la actividad. “Estamos trabajando con pericias técnicas, testimonios y protocolos especializados para determinar si existió incumplimiento de los deberes de cuidado”, señaló en un comunicado el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

El jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, Adrián Wagener, explicó que las probabilidades de encontrarla con vida son prácticamente nulas, debido al tiempo transcurrido y la profundidad en la que se produjo el accidente. “La principal hipótesis es que Sofía pudo haber sufrido un episodio de pánico bajo el agua, lo que habría dificultado su regreso a la superficie”, indicó en diálogo con medios nacionales.

Hipótesis que se investigan

Falla en el equipo de buceo: se analiza si algún desperfecto técnico en el regulador u otro componente esencial pudo haber impedido que la joven respirara correctamente. Pánico súbito o desorientación: los especialistas consideran que Sofía pudo haber sufrido un episodio de desorientación en profundidad, lo que complicó su ascenso. Condiciones del mar: se estudia si las corrientes o la visibilidad reducida en la zona de Punta Cuevas influyeron en el accidente.

Su pareja, que también participaba de la inmersión, expresó en redes sociales: “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Estoy alterado y triste con esta situación. ¡Necesitamos que aparezca!”.

La Fiscalía busca establecer si el hecho respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones en las medidas de seguridad por parte de la empresa organizadora. En ese sentido, se investiga si se cumplió con los protocolos exigidos para una certificación de buceo y si existieron responsabilidades penales.

¿Quién es Sofía Devries?

Sofía Devries, de 23 años, nació en Moreno, Buenos Aires. Estudiante de Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE, se destacaba por su interés en los viajes, la naturaleza y las actividades al aire libre, compartiendo en sus redes sociales experiencias vinculadas al turismo y la vida en contacto con el mar.

Su llegada a la ciudad chubutense respondía a la intención de profundizar su formación en actividades subacuáticas, en el marco de una salida organizada por la empresa Freediving Patagonia. Aunque no era una buceadora profesional de larga trayectoria, buscaba sumar nuevas certificaciones y ampliar sus conocimientos en un entorno reconocido por la práctica de deportes náuticos.