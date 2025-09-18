Provoleta con tomates cherry: una vuelta de rosca sabrosa y fácil para un clásico

Este fin de semana, renová la clásica entrada del asado: una receta fácil, sabrosa y con un toque gourmet que se prepara en minutos. Una opción ideal para sorprender sin perder la esencia argentina.

Este finde, si hay asado en casa, no te quedes con la clásica entrada de siempre. La provoleta con tomates cherry es una opción rápida, sabrosa y con un toque gourmet que se prepara en pocos minutos. Ideal para sorprender sin complicarse, esta receta combina el sabor intenso del queso fundido con la frescura de los tomates y una nota ácida que realza el conjunto.

La clave está en usar una provoleta de buena calidad, dorarla bien en plancha o provoletera, y sumarle tomates cherry cortados junto a algunos tomates secos previamente hidratados. El contraste de texturas y sabores se potencia con una poco de aceto balsámico, que aporta profundidad y equilibra la untuosidad del queso. Para lograr una costra crocante, se recomienda dejar orear la provoleta en la heladera antes de cocinarla.

Se puede sumar orégano fresco, albahaca o ají molido al final, según el gusto de cada comensal. La combinación de queso fundido y tomates es un clásico que nunca falla, pero con esta vuelta de rosca gana en sabor y presentación.

Como tip extra, se puede acompañar con un pesto casero: solo necesitás un manojo de perejil, un diente de ajo, aceite de oliva, sal y unas nueces, almendras o el fruto seco que tengas. Procesás todo hasta lograr una pasta verde y aromática que va perfecto sobre la provoleta caliente. Este pesto aporta frescura, textura y que complementa muy bien el plato.