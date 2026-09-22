Préstamo del Banco Nación: cómo pedir hasta $5 millones para pagar el viaje de egresados en 18 cuotas

El Banco Nación lanzó una línea de financiamiento para turismo estudiantil que permite solicitar hasta $5 millones y devolverlos en hasta 18 cuotas fijas. También hay opciones de pago con tarjeta de crédito en hasta 18 cuotas sin interés. Quiénes pueden acceder y cómo solicitar el préstamo a través de BNA+.

Cada vez falta menos para el cierre del ciclo lectivo y muchas familias comienzan a organizar el esperado viaje de egresados. Frente al costo que implica afrontar una salida de varios días, el Banco Nación habilitó una alternativa de financiamiento. La propuesta contempla préstamos personales de hasta $5.000.000, con plazos de 9, 12, 15 y 18 cuotas fijas y se puede pedir a través de BNA+.

El trámite puede realizarse de manera digital a través de BNA+ y está disponible tanto para clientes como para personas que no sean clientes de la entidad, siempre que tengan una oferta crediticia disponible.

Además, quienes tengan una tarjeta de crédito del Banco Nación podrán acceder a alternativas de financiación en 3, 6, 12 o 18 cuotas sin interés, según las condiciones de la operatoria.

Préstamo del Banco Nación para turismo: ¿cuánto se puede pedir y en cuántas cuotas?

La línea de préstamos personales para turismo del Banco Nación permite solicitar hasta $5 millones y devolverlo en 9, 12, 15 y hasta 18 cuotas fijas. La tasa informada para estos préstamos es una TNA del 40%.

La alternativa es diferente de la financiación con tarjeta de crédito: en ese caso, los usuarios que tengan una tarjeta del Banco Nación podrán acceder a 3, 6, 12 o 18 cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones establecidas para los comercios adheridos.

La cuota del préstamo se debita automáticamente todos los meses de una caja de ahorros a nombre del titular.

Quiénes pueden solicitar el préstamo del Banco Nación para viajes

Puede solicitarlo cualquier persona humana mayor de 18 años que sea apta crediticiamente. En el caso específico de los viajes de egresados, el préstamo debe ser solicitado por el padre, madre o tutor del menor que realizará el viaje.

También pueden acceder los jubilados, siempre que cumplan con las condiciones crediticias correspondientes.

Una de las particularidades de esta línea es que no es necesario ser cliente del Banco Nación. Quienes no tengan una cuenta en la entidad deberán descargar la aplicación BNA+ y consultar si tienen una oferta disponible.

¿Qué se puede financiar con el préstamo?

El financiamiento no está limitado exclusivamente a los viajes de egresados. La línea permite pagar distintos servicios turísticos dentro de la Argentina, siempre que sean ofrecidos por prestadores adheridos a la operatoria.

Entre los servicios que pueden financiarse se encuentran:

Alojamiento turístico .

. Alquiler de espacios de sombra en balnearios .

. Reservas realizadas mediante agencias de viajes adheridas .

. Viajes de egresados .

. Paquetes turísticos estudiantiles dentro del territorio nacional .

. Paquetes y servicios turísticos contratados mediante agencias adheridas.

En el caso de un viaje de egresados, la contratación debe realizarse con una agencia de turismo estudiantil habilitada y adherida a la operatoria.

Banco Nación: cómo solicitar el préstamo para el viaje de egresados

El trámite se realiza a través de BNA+, pero hay un paso fundamental que las familias deben realizar antes de aceptar la oferta crediticia.

El Banco Nación recomienda contactar previamente al comercio o prestador turístico, confirmar que haya disponibilidad para la fecha elegida y solicitar su CUIT. Esto es importante porque, una vez aceptados los términos y condiciones del préstamo, los fondos serán acreditados y transferidos directamente al prestador turístico seleccionado.

Luego hay que ingresar nuevamente a BNA+, seleccionar el monto que se desea financiar y elegir el plazo de devolución. El servicio puede financiarse de manera parcial o total, según las condiciones de la operación.

Finalmente, se debe completar el CUIT del proveedor turístico seleccionado para finalizar la solicitud.

Según las condiciones informadas para esta línea, el proceso de solicitud es inmediato. La aprobación se comunica en el momento, siempre que el solicitante tenga una oferta disponible y cumpla con las condiciones correspondientes.

Se puede financiar un viaje de egresados completo

El crédito puede utilizarse para financiar viajes de egresados y paquetes turísticos estudiantiles dentro de la Argentina. La financiación puede cubrir total o parcialmente el servicio, de acuerdo con el monto solicitado y las condiciones de la operación.

También existe la posibilidad de utilizar el préstamo para servicios turísticos contratados mediante una agencia de viajes adherida.

Banco Nación: cómo financiar un viaje en hasta 18 cuotas

El préstamo del Banco Nación puede utilizarse para pagar servicios turísticos nacionales gestionados por agencias de viajes adheridas. En estos casos, es importante verificar previamente que la agencia figure en el listado correspondiente y solicitar su CUIT.

A través de una agencia se pueden financiar:

Reservas de alojamiento .

. Servicios de balnearios .

. Paquetes turísticos .

. Viajes de egresados dentro del territorio nacional.

La iniciativa de la Secretaría de Turismo y Ambiente y el Banco Nación busca ampliar el acceso al turismo estudiantil y diversificar los destinos elegidos por las familias.

Entre los destinos consolidados aparecen San Carlos de Bariloche y Carlos Paz, mientras que también se busca potenciar otros puntos turísticos del país.

La propuesta incluye destinos como Puerto Iguazú, San Rafael, Salta, Jujuy, Las Grutas, Mar del Plata, Villa Gesell, San Clemente del Tuyú, Tandil, Tigre y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo es ampliar la oferta de turismo estudiantil hacia distintas provincias y favorecer que más estudiantes puedan realizar su viaje de egresados.