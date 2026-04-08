Presos organizaban red de sextorsión con menores en Instagram y TikTok

Una investigación judicial expuso cómo internos lograban manejar perfiles falsos desde la prisión, con acceso a celulares y redes sociales. La red combinaba captación digital, extorsión y explotación sexual de adolescentes.

La Justicia bonaerense desarticuló una organización criminal que operaba desde las cárceles de Sierra Chica y Merlo, dedicada a captar menores en redes sociales. Los detenidos utilizaban perfiles falsos en TikTok e Instagram para contactar a adolescentes con supuestas propuestas de trabajo en el mundo del modelaje.

El método consistía en convencer a las jóvenes de enviar fotos y videos íntimos bajo la excusa de armar un “book profesional”. Una vez que obtenían el material, iniciaban la sextorsión: amenazaban con difundirlo entre familiares y compañeros de escuela si no accedían a realizar videollamadas sexuales.

La investigación también detectó que los presos extendían sus maniobras hacia hombres adultos. En esos casos, se hacían pasar por policías y los acusaban de haber mantenido conversaciones con menores. Bajo esa falsa imputación, exigían dinero para evitar supuestas causas judiciales.

El operativo fue encabezado por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Durante los allanamientos se secuestraron celulares, dispositivos de almacenamiento y documentación que prueba el accionar de la banda.

El líder de la organización se encontraba alojado en Sierra Chica y ya contaba con antecedentes por delitos similares cometidos desde prisión. La investigación confirmó que, pese a estar tras las rejas, los internos manejaban perfiles digitales y coordinaban las extorsiones con total libertad.

El caso expone la vulnerabilidad de los adolescentes frente a las redes sociales y la facilidad con la que los delincuentes utilizan plataformas como TikTok e Instagram para captar víctimas. También pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles sobre el uso de celulares dentro de las unidades penitenciarias.

Las autoridades remarcaron la importancia de denunciar cualquier intento de extorsión digital y de conversar en el ámbito familiar sobre los riesgos de compartir contenido íntimo en línea. La causa continúa en curso y se espera que se amplíen las imputaciones contra los responsables de esta red de explotación sexual.