Preocupación por las tormentas de El Niño: cerraron la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú

Ante el pronóstico de lluvias intensas y posibles crecidas extraordinarias del río Iguazú, desmontaron las pasarelas de la Garganta del Diablo para evitar que el agua las destruya. El resto de los circuitos del Parque Nacional Iguazú permanece habilitado.

El fenómeno climático de El Niño ya comenzó a generar preocupación en Argentina y obligó a tomar medidas preventivas en uno de los principales atractivos turísticos del país. En las Cataratas del Iguazú, las autoridades resolvieron mantener cerrado el acceso a la Garganta del Diablo debido al aumento del caudal del río y al pronóstico de nuevas lluvias intensas.

Como parte del operativo, las pasarelas de la Garganta del Diablo fueron desmontadas para evitar que una eventual crecida extraordinaria del río Iguazú provoque su destrucción. Los trabajos comenzaron el 3 de agosto y demandaron alrededor de 40 días.

Por qué cerraron la Garganta del Diablo

La decisión está vinculada directamente con el comportamiento del río Iguazú y los pronósticos de lluvias para los próximos meses.

En los últimos días, el caudal llegó a aproximadamente 6.580 metros cúbicos por segundo, un nivel que superó los parámetros establecidos para garantizar condiciones seguras en el sector de las pasarelas.

Además, organismos brasileños que monitorean el comportamiento hidrológico de la región emitieron advertencias ante la posibilidad de nuevas crecidas.

Los análisis técnicos y los pronósticos anticipan que septiembre y octubre podrían registrar lluvias intensas, especialmente en el sur de Brasil. Debido a que esas precipitaciones pueden repercutir directamente sobre el caudal del río Iguazú, las autoridades optaron por retirar preventivamente las estructuras.

El retiro de las pasarelas constituye una de las principales medidas preventivas adoptadas en el Parque Nacional Iguazú.

Los trabajos comenzaron el 3 de agosto y demandaron aproximadamente 40 días. La intención es evitar que una crecida de gran magnitud arrastre o destruya las estructuras ubicadas sobre el río.

Una vez desmontadas las pasarelas, únicamente quedaron los pilotes de cemento que forman parte de la infraestructura.

El pedido para retirar las estructuras fue presentado por Iguazú Argentina ante la Administración de Parques Nacionales, a partir de los pronósticos y análisis sobre el comportamiento que podría tener el río durante los próximos meses.

La Garganta del Diablo sigue cerrada: ¿qué sectores del Parque Iguazú se pueden visitar?

El cierre preventivo no implica la suspensión de todas las actividades turísticas en las Cataratas del Iguazú.

El estado oficial informado al 16 de septiembre indica que el Circuito Garganta del Diablo permanece inhabilitado, mientras que los demás recorridos continúan funcionando de acuerdo con las condiciones operativas y de seguridad de cada jornada.

Entre los sectores que pueden visitarse se encuentran:

Circuito Superior .

. Circuito Inferior .

. Sendero Verde .

. Sendero Macuco .

. Centro de Visitantes Yvyrá Retá .

. Territorio Yaguareté .

. Tren Ecológico de la Selva, sujeto a las condiciones operativas.

De esta manera, quienes viajen a Puerto Iguazú todavía pueden recorrer buena parte del área turística, aunque deberán tener en cuenta que el acceso a la Garganta del Diablo continúa suspendido.

Cuándo volverá a abrir la Garganta del Diablo

Por el momento, no existe una fecha confirmada para la reapertura. La decisión dependerá principalmente de la evolución del caudal del río Iguazú, de las condiciones climáticas y de la posibilidad de reinstalar las pasarelas de manera segura.

El plazo de aproximadamente 40 días correspondió a las tareas de desmontaje de las estructuras, pero la reapertura requiere además que el nivel del río permita realizar los trabajos de reinstalación sin poner en riesgo al personal ni a los visitantes.

Las Cataratas del Iguazú, nuevamente entre los grandes destinos naturales

El parque misionero fue elegido como el segundo parque nacional más bello del mundo por la revista especializada en turismo Condé Nast Traveler, según la información difundida.

El reconocimiento ubicó al parque detrás de Lençóis Maranhenses, en Brasil, y por delante de destinos como Yellowstone y Banff.

El Parque Nacional Iguazú conserva más de 67.000 hectáreas de Selva Paranaense y alberga unas 275 cascadas, entre ellas la imponente Garganta del Diablo.