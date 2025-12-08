¿Por qué se arma el 8 de diciembre el árbol de navidad?: tres adornos fáciles para hacer con los chicos en casa

El armado del árbol de Navidad este 8 de diciembre es una de las tradiciones más fuertes en Argentina. La fecha tiene un significado religioso profundo y marca el inicio de la temporada festiva. Además, te contamos tres ideas de adornos navideños simples y económicos para hacer en familia.

En Argentina, el ritual de armar el árbol de Navidad el 8 de diciembre se repite cada año en miles de hogares. Lejos de ser una costumbre elegida al azar, la fecha está directamente vinculada con el Día de la Inmaculada Concepción de María, una celebración central para la Iglesia Católica y profundamente arraigada en la tradición cultural del país.

El 8 de diciembre recuerda el momento en que, según el dogma cristiano, la Virgen María fue concebida sin pecado original, símbolo de pureza y devoción. Este día fue establecido oficialmente en 1854 por el Papa Pío IX y desde entonces se mantiene como una festividad significativa en el calendario religioso.

A su vez, esta jornada marca el punto de partida del Adviento, el período de preparación espiritual para recibir la Navidad. Con el paso de los años, la práctica de armar el arbolito trascendió el plano religioso y se convirtió en un ritual familiar que mezcla tradición, celebración y la expectativa típica de las fiestas de fin de año.

Tres adornos navideños para hacer con los chicos en casa

Además de respetar la tradición del 8 de diciembre, muchas familias aprovechan este feriado en Argentina para buscar propuestas creativas y actividades que los más chicos disfruten. Estos tres adornos son económicos, fáciles y permiten reutilizar materiales que probablemente ya tenés en tu casa.

Figuras con palitos de helado

Una opción clásica y divertida. Los palitos de helado permiten crear estrellas, copos de nieve, pinitos y una gran variedad de formas. Solo necesitás palitos de madera, pegamento, pintura y algunas decoraciones como brillantina o botones. Es una actividad perfecta para que los chicos experimenten con colores y diseños.

Manualidades con piñas de pino

Durante un paseo por un parque o una plaza, es posible encontrar piñas de pino que se transforman en hermosos adornos navideños. Solo hay que limpiarlas bien, pintarlas y colocarles un hilo o cordón en la punta. Son económicas, naturales y le dan un toque rústico al árbol.

Adornos con rollos de papel higiénico

Los rollos de cartón son un recurso ideal para manualidades creativas. Se pueden usar enteros o recortados para dar forma a ángeles, renos, Papá Noel y distintos personajes navideños. Es una propuesta accesible, sustentable y muy visual para decorar el hogar.