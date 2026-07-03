Por qué podría empezar más tarde el partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde

La Selección Argentina debutará este viernes frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero el mal tiempo en Miami mantiene en alerta a la organización. El protocolo de seguridad por actividad eléctrica podría demorar el inicio del encuentro si se registran rayos cerca del estadio.

La expectativa por un nuevo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 está acompañada por la incertidumbre que genera el pronóstico meteorológico en Miami. A pocas horas del cruce frente a Cabo Verde, una fuerte tormenta obligó a evacuar el FIFA Fan Fest y encendió las alarmas sobre un posible retraso en el comienzo del encuentro que se disputará en el Hard Rock Stadium.

La tormenta obligó a evacuar el FIFA Fan Fest en Miami

Durante la tarde, una intensa tormenta afectó distintos sectores de Miami y obligó a activar el protocolo de seguridad dispuesto por la FIFA.

En pocos minutos, el predio del FIFA Fan Fest, donde miles de hinchas seguían en pantalla gigante el partido entre Egipto y Australia, fue completamente evacuado debido a la presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones.

La medida sorprendió a los fanáticos, que debieron abandonar el lugar mientras esperaban novedades sobre la evolución del clima.

Por qué podría demorarse el partido de la Selección Argentina

La principal preocupación pasa por el estricto protocolo que rige en Estados Unidos para eventos deportivos al aire libre. Si se detectan rayos dentro de un radio de 13 kilómetros alrededor del Hard Rock Stadium, el encuentro deberá suspenderse o postergarse automáticamente durante al menos 30 minutos.

Durante ese lapso, tanto los futbolistas como el público deberán abandonar el campo de juego y las tribunas hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras.

El reglamento establece además que, si durante esos 30 minutos vuelve a registrarse una descarga eléctrica, el conteo comienza nuevamente desde cero, por lo que el retraso podría extenderse durante un tiempo indeterminado.

La jornada comenzó con un cielo mayormente nublado y un ambiente muy húmedo. A medida que avanzó la tarde se registraron lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos de la ciudad.

Aunque por momentos apareció el sol, la elevada humedad volvió aún más pesado el ambiente y complicó las condiciones para quienes se encuentran en los alrededores del estadio.

Los pronósticos indican que la inestabilidad podría mantenerse hasta el horario previsto para el inicio del partido entre Argentina y Cabo Verde, por lo que la organización sigue monitoreando minuto a minuto la evolución del tiempo.

Scaloni ya había advertido sobre las condiciones climáticas

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador Lionel Scaloni reconoció que las condiciones meteorológicas representan un desafío para ambos equipos. El DT sostuvo que el calor y la humedad afectan el rendimiento físico de los futbolistas y consideró que quienes terminan perjudicados son los propios espectadores, que esperan ver el mejor nivel de los jugadores.

Las altas temperaturas, combinadas con la humedad y las lluvias, obligarán a un importante desgaste físico durante el encuentro, siempre y cuando las condiciones permitan disputar el partido en el horario previsto.

Qué pasa si el partido se suspende por tormenta

En caso de que el protocolo obligue a interrumpir el encuentro, los equipos deberán esperar la autorización de los organismos de seguridad para regresar al campo de juego. Una vez habilitada la reanudación, los futbolistas realizarán un breve calentamiento de aproximadamente cinco minutos antes de volver a competir.

Por el momento, el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde continúa programado para el horario previsto (19 hora en Argentina), aunque todo dependerá de la evolución de las tormentas en las próximas horas y de la presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio.