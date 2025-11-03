Por qué no abrirán los bancos este jueves 6 de noviembre en Argentina

Las sucursales de todo el país permanecerán cerradas por el feriado del sector financiero. Qué trámites se podrán hacer y cómo funcionarán los servicios digitales.

Este jueves 6 de noviembre, los bancos de toda la Argentina, tanto públicos como privados, no abrirán sus puertas al público por la celebración del Día del Bancario, una fecha que desde 1924 tiene carácter de feriado nacional para los trabajadores del sector financiero. Es decir, que no habrá atención al público, pero sí se podrán realizar diferentes trámites.

Durante toda la jornada no habrá atención presencial en ninguna sucursal, por lo que los trámites presenciales deberán reprogramarse para el siguiente día hábil. La medida afecta a todas las entidades financieras del país, incluyendo bancos nacionales, internacionales y cooperativos.

Por qué se celebra el Día del Bancario

El Día del Bancario conmemora la fundación de la Asociación Bancaria (AB), el gremio que representa a los empleados del sector, creada el 6 de noviembre de 1924. Desde entonces, el artículo 50 del convenio colectivo establece que la jornada será no laborable y con goce de haberes, otorgando además un bono especial a los trabajadores.

La fecha también recuerda las primeras luchas sindicales del sector, como la huelga del 19 de abril de 1919, ocurrida durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que marcó un antes y un después en la defensa de los derechos laborales de los empleados bancarios.

En conmemoración de la jornada, la Asociación Bancaria confirmó que los trabajadores recibirán un bono extraordinario. Según la última actualización salarial del gremio, el monto por el “Día del Bancario” asciende a $1.708.032,46.

Qué servicios funcionarán durante el feriado bancario este jueves

Si bien no habrá atención en sucursales, los servicios electrónicos y automáticos seguirán operativos en todo el país. Los usuarios podrán:

Realizar transferencias, pagos y consultas a través de homebanking y aplicaciones móviles .

Extraer o depositar dinero en cajeros automáticos de todas las redes.

Retirar efectivo en supermercados, farmacias y comercios adheridos , mediante sistemas de cashback .

Operar con tarjetas de crédito y débito sin restricciones.

Además, todas las operaciones con vencimiento el 6 de noviembre —como pagos o acreditaciones— se trasladarán automáticamente al próximo día hábil, sin generar intereses ni penalidades.

Desde las entidades financieras y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aconsejan anticipar operaciones presenciales y gestiones con efectivo antes del feriado, para evitar demoras o inconvenientes.

Asimismo, recuerdan que las plataformas digitales estarán disponibles las 24 horas, por lo que los usuarios podrán operar con normalidad desde sus dispositivos móviles o computadoras.