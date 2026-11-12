¿Por qué el papa León XIV borró el mensaje que decía que Argentina tiene dos papas? La historia detrás de la polémica

La publicación apareció en las cuentas oficiales del Pontífice y rápidamente se volvió viral. Sin embargo, desapareció pocas horas después. Detrás de la decisión hubo una frase que no llegó a pronunciar durante su despedida en Luján y una situación que generó movimientos dentro del equipo de comunicación del Vaticano.

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó un episodio inesperado que trascendió las celebraciones religiosas. Durante su despedida del país, las cuentas oficiales del Pontífice difundieron un mensaje que llamó la atención por una frase particular: “Este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

La referencia apuntaba a Francisco, el primer Papa argentino, y al vínculo que León XIV expresó haber construido con el país durante su visita. Sin embargo, lo que parecía un gesto de cariño hacia los argentinos terminó convirtiéndose en una polémica cuando la publicación fue eliminada de las redes sociales del Vaticano.

El mensaje había aparecido el miércoles 11 de noviembre, después de la celebración religiosa en la Basílica de Luján, y rápidamente consiguió miles de interacciones. Según trascendió, llegó a superar los 200.000 «me gusta» antes de desaparecer.

El error detrás del mensaje eliminado

La explicación estaría en una diferencia entre el discurso escrito y las palabras que finalmente pronunció el Pontífice. La frase sobre los dos papas figuraba en el texto que León XIV tenía preparado para su despedida en Luján. Sin embargo, al momento de hablar ante los fieles, decidió omitir ese fragmento.

El problema se habría producido cuando el equipo de comunicación utilizó el discurso original para redactar la publicación en redes sociales, difundiendo como una declaración del Papa una frase que no había pronunciado. La situación fue advertida dentro de la estructura comunicacional de la Santa Sede. Massimiliano Menichetti, responsable de Vatican News, detectó la diferencia y pidió revisar el contenido. También habría intervenido Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación.

Finalmente, las publicaciones fueron retiradas y se revisaron los contenidos relacionados con el mensaje.

Qué dijo realmente León XIV en Luján

En sus palabras públicas durante la despedida, el Pontífice agradeció el recibimiento de los argentinos y aseguró que se había sentido como en casa. También pidió mantener la unidad, rezar unos por otros y confiarse a la protección de la Virgen de Luján.

La transcripción oficial publicada por el Vaticano confirma que la referencia a los dos papas no formó parte de su intervención.

De esta manera, el mensaje eliminado no habría sido una declaración improvisada ni una frase pronunciada durante la ceremonia, sino un fragmento de un discurso escrito que terminó publicado por error como parte de sus palabras. Un episodio que, en cuestión de horas, convirtió una despedida afectuosa en una de las historias más comentadas de la visita de León XIV a la Argentina.