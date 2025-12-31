Por qué el Banco Nación le depósito hasta $700.000 a sus clientes: ¿qué tenés que hacer?

Clientes del Banco Nación detectaron en las últimas horas depósitos inesperados de hasta $700.000 bajo el concepto “rendimiento en pesos”. La situación generó sorpresa, dudas y preocupación. Desde el gremio bancario confirmaron que se trató de un error técnico y advirtieron qué hacer para evitar problemas.

Miles de empleados que cobran sus sueldos en el Banco Nación, la mayoría empleados públicos, recibieron esta mañana en sus cuentas bancarias una acreditación de fondos que muchos se lanzaron a gastar en regalos para el Año Nuevo. Muchos se sorprendieron luego de que abrieran la aplicación de BNA y registraran acreditaciones inusuales por montos que iban desde los $100.000 hasta los $700.000.

Las capturas de pantalla no tardaron en viralizarse. En todas, el dinero aparecía identificado como “rendimiento en pesos”, un concepto que llamó la atención porque los intereses habituales de las cuentas sueldo rara vez superan los $1.000 mensuales. En algunos casos, incluso, se registraron créditos en dólares, lo que profundizó la confusión.

Más allá de la sorpresa inicial, rápidamente surgió una pregunta clave: ¿se puede gastar ese dinero o conviene dejarlo en la cuenta? El temor a que se tratara de un error y luego fuera descontado generó inquietud, especialmente entre empleados estatales, uno de los grupos más afectados.

Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial del Banco Nación explicando el origen de los montos acreditados ni dando instrucciones a los clientes.

Qué hacer con la transferencia por error que hizo el Banco Nación

Ante la falta de información oficial, el secretario general de la Asociación Bancaria Mendoza, Sergio Giménez, confirmó que lo ocurrido fue un error en las cuentas remuneradas del Banco Nación.

“Aparecieron sumas abultadas por un error técnico y es muy probable que esos montos sean revertidos en las próximas horas”, explicó el dirigente sindical. En ese sentido, fue contundente: “La recomendación es no usar ese dinero”.

Según detalló, el inconveniente se produjo en el cálculo del rendimiento del saldo, que se acredita de manera automática al día siguiente, pero con cifras completamente fuera de lo normal.

Qué puede pasar si el cliente gasta el dinero

Desde el gremio bancario advirtieron que, si los clientes utilizan esos fondos, podrían enfrentarse a una situación incómoda. “Si el Banco Nación fuerza el débito y el único saldo disponible era ese crédito mal realizado, la cuenta puede quedar en negativo”, alertaron los especialistas.

Esto podría derivar en descuentos automáticos, reclamos administrativos e incluso conflictos con la entidad financiera.

Teniendo en cuenta que el 31 de diciembre y el 1 de enero no hay actividad bancaria en Argentina, se espera que el Banco Nación regularice la situación el próximo día hábil, es decir, el viernes 2 de enero.

Mientras tanto, la recomendación es clara: no gastar el dinero acreditado por error y aguardar una comunicación oficial o la corrección automática del sistema.