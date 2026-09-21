Podrían declarar asueto por la visita del Papa León XIV

El Gobierno nacional estudia medidas especiales para acompañar la llegada del Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La discusión se centra en cómo organizar la agenda oficial y garantizar la participación de millones de fieles en las misas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita del Papa León XIV a la Argentina abre un debate en torno a la posibilidad de declarar asueto administrativo y escolar durante los días de su estadía. La medida busca facilitar la movilidad de los fieles y evitar complicaciones en un contexto de alta convocatoria.

La Provincia de Buenos Aires ya resolvió que el 11 de noviembre será día no laborable, coincidiendo con la misa en la Basílica de Luján, uno de los momentos más esperados de la agenda papal. A nivel nacional, el Ejecutivo aún no definió si extenderá la medida a todo el país o si se aplicará de manera parcial, según cada distrito.

El cronograma oficial incluye actos en Casa Rosada, una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles en Palermo, la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y encuentros con autoridades políticas y religiosas. El Papa también celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, antes de trasladarse a Luján para la ceremonia central.

El canciller Pablo Quirno remarcó que la visita “tiene un carácter eminentemente pastoral, no político”, en línea con la postura del Vaticano de mantener el viaje enfocado en la misión evangelizadora.

En Mendoza, la expectativa se concentra en la misa de Córdoba, la sede más cercana para los fieles cuyanos. Se prevé un importante movimiento de peregrinos hacia la capital mediterránea, con corredores especiales de transporte interprovincial.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que se desplegarán fuerzas federales, provinciales y municipales para garantizar el orden en los distintos actos. El operativo contempla tres aeropuertos y más de quince actividades oficiales, con un esquema de trabajo continuo durante toda la visita.

La discusión sobre el asueto nacional se suma al impacto social y cultural que tendrá la llegada del Pontífice. Para la Iglesia, se trata de un acontecimiento histórico que busca promover la unidad nacional y renovar la esperanza de los argentinos. Para el Gobierno, el desafío será asegurar que millones de personas puedan participar de manera organizada y segura.