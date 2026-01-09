“Podría haber perdido el brazo o la muerte…” habló el hombre al que le cayó un vidrio mientras estaba en una cafetería

El vecino de Belgrano relató cómo logró sobrevivir al accidente y denunció la falta de respuesta de la empresa responsable del edificio, mientras continúa con controles médicos tras una semana de internación y más de 30 puntos de sutura en su cabeza.

Un episodio que pudo terminar en tragedia se vivió en el barrio porteño de Palermo, cuando una placa de vidrio se desprendió de un balcón y cayó sobre un hombre que estaba sentado en la vereda de una cafetería. El impacto fue directo en la cabeza y el brazo, provocándole heridas de gravedad que requirieron asistencia inmediata.

La víctima, identificada como Pablo, relató que permaneció inconsciente durante algunos segundos tras el golpe. “Cuando cae el vidrio quedo inconsciente treinta segundos, medio de un minuto, más o menos. Y después me asistieron chicos de la cafetería”, contó en diálogo con la prensa.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, donde estuvo internado una semana. Allí recibió más de 30 puntos de sutura y fue operado por la rotura de un tendón en el brazo. “Podría haber perdido el brazo… o la muerte, directamente”, expresó, consciente de que sobrevivió de milagro.

Actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque continúa con controles médicos y rehabilitación. “Tuve suerte, mi cabeza es muy dura”, dijo con ironía, aunque remarcó la gravedad del accidente y el riesgo que implicó la caída de la estructura.

El hecho reavivó el debate sobre la seguridad edilicia en Buenos Aires, ya que no es la primera vez que se registran desprendimientos de balcones o mampostería en zonas de alta circulación. Especialistas advierten que la falta de inspecciones periódicas y el deterioro de edificios aumentan los riesgos para peatones y vecinos.

Pablo también denunció que nadie de la constructora ni del consorcio se comunicó con él tras el accidente. “No me llamó nadie, ni del consorcio ni de la empresa. Estoy esperando que alguien se haga cargo”, señaló.

“Estoy vivo para contarlo, sino estaría en Chacarita”, concluyó, consciente de que su historia es también un mensaje de alerta para toda la sociedad