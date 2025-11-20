Perturbador: ¿qué encontraron los investigadores en la casa del acosador de Cris Morena?

El procedimiento judicial en Lanús reveló pruebas inquietantes contra Leonardo Lo Giudice, señalado por hostigar a la reconocida productora desde hace más de cinco años. Collages, anotaciones y material digital confirman una obsesión que preocupa a la Justicia.

La figura de Cris Morena vuelve a estar en el centro de la escena, no por su trayectoria televisiva sino por un caso de acoso que se arrastra desde 2020. El protagonista es Leonardo Lo Giudice, un hombre de 51 años que fue denunciado por la productora y que, tras incumplir reiteradamente las restricciones impuestas, terminó siendo allanado en su vivienda de Lanús.

El operativo policial, ordenado por la Justicia porteña, dejó al descubierto elementos que reflejan una conducta obsesiva. Entre lo secuestrado se encontraron collages confeccionados con recortes de los ojos de Cris Morena, además de cuadernos con anotaciones, mapas y fotografías que sugieren un seguimiento sistemático. Los investigadores calificaron el hallazgo como perturbador y alarmante.

La historia de este hostigamiento comenzó en 2020, cuando la productora realizó la primera denuncia. En aquel momento se dictó una orden de restricción perimetral, pero el acusado la violó en varias oportunidades. La insistencia en acercarse a la víctima y la acumulación de pruebas derivaron en nuevas medidas de protección.



La causa está bajo la órbita del fiscal especializado en género José Sylvie y la jueza María Julia Correa, quienes dispusieron que Lo Giudice lleve una tobillera electrónica y que se mantenga una restricción de mil metros para impedir cualquier contacto con Cris Morena. Estas decisiones buscan frenar un hostigamiento que se prolonga desde hace años.

El material hallado en la vivienda del acusado no solo confirma la obsesión, sino que también expone la peligrosidad de una conducta reiterada. Los recortes, las anotaciones y los dispositivos electrónicos secuestrados serán analizados para determinar el alcance del seguimiento y las intenciones detrás de cada registro.

Para Cris Morena, este episodio representa un nuevo golpe en su vida personal. La creadora de éxitos televisivos se convirtió en víctima de un acoso que, pese a las medidas judiciales, no logra detenerse. La intervención de la Justicia y el uso de tecnología de control marcan un intento de poner límites a una situación que preocupa tanto a la productora como a su entorno.

El caso abre nuevamente el debate sobre la necesidad de reforzar las políticas de protección frente al acoso y la violencia de género.