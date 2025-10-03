Penas más largas y bajar la edad de imputabilidad a 13 años: Javier Milei presentó la reforma del Código Penal

El Gobierno nacional impulsa una profunda modificación al Código Penal con la bandera de “tolerancia cero”. El proyecto endurece penas para delitos como homicidios, robos y usurpaciones, baja la edad de imputabilidad y establece figuras imprescriptibles.

El presidente Javier Milei, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves el proyecto de reforma del Código Penal Argentino, con el objetivo de recuperar la agenda política en torno a la inseguridad.

“El Código Penal es el texto que establece qué hechos constituyen delitos y cuál es la pena que corresponde a cada uno. Lo que buscamos es terminar con la doctrina del garantismo y garantizar que quienes delinquen lo paguen en serio”, expresó Milei durante el anuncio.

Bullrich, por su parte, aseguró: “Con el presidente Milei nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero”.

Puntos clave de la reforma

El proyecto introduce cambios relevantes en varias figuras penales:

Homicidio simple : se eleva la pena de 8–25 años a 10–30 años.

Homicidio agravado : mantiene la perpetua, pero suma agravantes cuando las víctimas sean menores de edad, adultos mayores o funcionarios públicos .

Robo simple : pasa de una escala de 1 mes–6 años a 3–8 años de prisión.

Hurto : la pena aumenta de 1 mes–1 año a 1–3 años.

Estafa : la escala se eleva de 1 mes–6 años a 1–8 años, con la incorporación de multas.

Usurpación: se endurece de 6 meses–3 años a 3–10 años, con hasta 12 años en casos agravados.

Delitos imprescriptibles

Además de los crímenes de lesa humanidad, el proyecto busca que también sean imprescriptibles delitos como:

Narcotráfico

Terrorismo

Promoción de la explotación sexual infantil

Secuestro extorsivo

Baja de la edad de imputabilidad

Uno de los puntos más polémicos es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Actualmente, la Argentina mantiene un régimen especial para adolescentes entre 16 y 18 años, más flexible que el de los adultos. Con la reforma, quienes cometan delitos graves a partir de los 13 años podrían ser juzgados bajo el régimen penal adulto.

Implementación del sistema acusatorio

El proyecto contempla además la implementación obligatoria del sistema acusatorio, modelo que ya funciona en Mendoza desde 2005. En este esquema, los fiscales asumen la conducción de la investigación, mientras que los jueces se limitan a garantizar el respeto del debido proceso.

Debate abierto

Si bien la propuesta del Ejecutivo busca endurecer las penas y acelerar los procesos judiciales, especialistas advierten sobre la necesidad de un debate profundo. En el pasado, reformas parciales —como las llamadas leyes Blumberg— terminaron generando desequilibrios en el sistema y beneficios imprevistos para algunos condenados.

El futuro del proyecto dependerá del Congreso de la Nación, donde deberá ser discutido y aprobado. Milei pidió a los legisladores que “se pongan del lado de las víctimas y no de los delincuentes”.