Operan al papa León XIV: qué cirugía le harán y qué pasa con su visita a la Argentina

El pontífice será intervenido en los próximos días para extirpar una lesión detectada en una etapa temprana. La operación se realizará a menos de un mes de su viaje previsto al país.

El Papa León XIV será sometido a una cirugía para extirpar un nódulo en el pulmón, detectado durante controles médicos recientes. Según informó el propio pontífice, la lesión fue identificada en una etapa temprana y los médicos recomendaron intervenir en los próximos días.

El anuncio se conoció este domingo durante el rezo del Ángelus, cuando el Papa habló ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Allí explicó que los estudios permitieron detectar un nódulo circunscrito y localizado.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado“, expresó León XIV.

El pontífice señaló que decidió avanzar con la operación siguiendo las indicaciones de los especialistas. También agradeció las muestras de afecto recibidas y pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, informó que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana. Después de la cirugía, el Papa permanecerá internado durante aproximadamente siete días.

La operación se realizará en el hospital Gemelli de Roma, un centro médico al que han recurrido otros pontífices para recibir atención.

Hasta el momento, la información oficial indica que el nódulo fue detectado en una fase inicial y que los médicos recomendaron extirparlo. La evolución de León XIV después de la intervención será determinante para conocer cuándo podrá retomar sus actividades habituales.

El Papa cumplió 71 años en septiembre y fue elegido el 8 de mayo de 2025, tras la muerte de Francisco. Con su elección, se convirtió en el primer estadounidense en ocupar el máximo cargo de la Iglesia católica.

La noticia se conoce a poco más de un mes del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar por Uruguay, la Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

En el caso argentino, la agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La visita genera expectativa entre los fieles, que esperan recibir al pontífice en su primera gira por la región.

Por ahora, no hay una confirmación de cambios en el viaje debido a la cirugía, por lo que habrá que esperar la evolución del Papa y las indicaciones de su equipo médico.