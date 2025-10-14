Ola de calor y mascotas: cómo prevenir un golpe de calor en casa

Con el aumento de las temperaturas extremas, crece la preocupación por el bienestar animal. Qué medidas tomar en casa para evitar cuadros graves, qué señales no pasar por alto y qué dicen los veterinarios sobre los errores más comunes.

Las olas de calor extremas ya no son una excepción estacional: se repiten cada vez con más frecuencia y afectan no solo a las personas, sino también a los animales domésticos. En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional registró más de 14 alertas rojas por temperaturas extremas durante el verano 2024, y se espera que el fenómeno se intensifique en los próximos años. En este contexto, prevenir el golpe de calor en mascotas se vuelve una prioridad de salud y bienestar animal.

El golpe de calor en perros y gatos puede producirse en cuestión de minutos, especialmente si están expuestos al sol directo, encerrados en espacios sin ventilación o sometidos a ejercicio físico en horarios de alta temperatura. Según datos de la Asociación Argentina de Medicina Veterinaria, el 70 % de los casos atendidos en clínicas durante olas de calor están relacionados con síntomas de hipertermia, jadeo excesivo, vómitos y colapsos. “Los animales no regulan su temperatura como nosotros. Dependen de nosotros para mantenerse seguros”, advierte la veterinaria Mariana Luján, especialista en medicina preventiva.

Los animales más vulnerables son los perros braquicéfalos (como bulldogs y pugs), los gatos persas, los animales mayores, con sobrepeso o con enfermedades cardíacas. También los conejos, hurones y aves domésticas sufren el calor extremo, aunque muchas veces se los descuida por desconocimiento. “Un conejo expuesto al sol directo puede sufrir un golpe de calor en menos de 10 minutos”, señala el veterinario Pablo Gutiérrez.

Para evitar riesgos, los especialistas recomiendan adaptar las rutinas: evitar paseos entre las 11 y las 18 horas, ofrecer agua fresca en varios puntos de la casa, mantener cortinas cerradas y ventilación cruzada, y disponer de superficies frescas donde puedan recostarse. En caso de signos de alerta —jadeo intenso, encías rojas, debilidad o vómitos— se debe actuar rápido: trasladar al animal a un lugar fresco, mojarlo con agua tibia (no fría) y acudir al veterinario. “El tiempo es clave. Un minuto puede marcar la diferencia entre la recuperación y el desenlace fatal”, enfatiza Luján.

En redes sociales, cada vez más usuarios comparten consejos para proteger a sus mascotas durante las olas de calor. Desde alfombras refrigerantes hasta helados caseros para perros, la creatividad se vuelve aliada. Sin embargo, los veterinarios advierten que no todo lo viral es seguro. “Hay que tener cuidado con los alimentos congelados, los ventiladores directos y los productos no testeados. Lo mejor es consultar siempre con un profesional”, aclara Gutiérrez.

La prevención también implica educación. “Cuidar a nuestras mascotas en días de calor extremo no es un lujo, es una responsabilidad”, concluye Luján.