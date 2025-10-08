Nuevo revés para Javier Milei en Diputados: aprobaron la ley que limita el uso de los DNU y vuelve al Senado

Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que restringe los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), poniendo en jaque una de las principales herramientas del presidente para gobernar sin pasar por el debate legislativo. Cómo votaron los mendocinos.

El Gobierno de Javier Milei sufrió este miércoles otro duro revés en el Congreso, luego de que la Cámara de Diputados aprobara, con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, el nuevo régimen que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, deberá volver a la Cámara Alta porque la oposición no logró reunir la mayoría especial para convertirla en ley de manera inmediata.

El proyecto busca acotar el poder del Ejecutivo para dictar medidas sin intervención del Congreso. De aprobarse definitivamente, los DNU solo tendrían vigencia por tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial, y el Gobierno deberá conseguir su aprobación en ambas cámaras dentro de ese plazo para mantener su validez.

En caso contrario, los decretos quedarían automáticamente derogados, y el Presidente no podría volver a dictar otro sobre la misma materia durante el mismo año parlamentario.

Además, la nueva normativa establece que cada DNU solo podrá tratar una materia específica, en un intento por evitar los llamados “mega decretos” como el polémico DNU 70/2023 que desreguló gran parte de la economía.

Si bien el resultado fue un golpe político al oficialismo, la oposición no logró sancionar definitivamente la ley. El artículo 3, que fijaba el plazo de 90 días de vigencia de los decretos, no alcanzó los 129 votos necesarios para la mayoría absoluta: obtuvo 127 afirmativos, 90 negativos y 17 abstenciones.

De esta manera, la reforma deberá volver al Senado para un nuevo tratamiento, algo que probablemente sucederá después de las elecciones.

Cómo votaron los diputados mendocinos

En esta oportunidad, los legisladores mendocinos mostraron posturas divididas, especialmente dentro de la UCR y La Libertad Avanza:

Lourdes Arrieta (Coherencia) : afirmativo.

Martín Aveiro (Unión por la Patria) : afirmativo.

Liliana Paponet (Unión por la Patria) : afirmativo.

Adolfo Bermejo (Unión por la Patria) : ausente (por motivos de salud).

Julio Cobos (UCR) : afirmativo.

Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) : negativo.

Mercedes Llano (La Libertad Avanza) : negativo.

Álvaro Martínez (La Libertad Avanza) : negativo.

Lisandro Nieri (UCR) : negativo.

Pamela Verasay (UCR): negativo.

A diferencia del Senado —donde los dos radicales cercanos a Alfredo Cornejo se ausentaron—, esta vez los diputados mendocinos marcaron posición, con Julio Cobos diferenciándose del bloque radical y apoyando la iniciativa opositora.