Nuevo documento: ¿quiénes deben tramitarlo sí o sí en 2026?

El Renaper lanzó un nuevo DNI electrónico con mayores medidas de seguridad y estableció en qué casos es obligatorio renovarlo, cómo se realiza el trámite y cuáles son los costos vigentes en 2026.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) presentó el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) con un diseño electrónico que incorpora mayores medidas de seguridad. El cambio rige desde este mes en todo el país y fue oficializado mediante la Disposición 55/2026 de la Dirección Nacional de Registros de las Personas. Además, la actualización también alcanza al Pasaporte argentino.

La nueva versión del DNI suma un chip sin contacto, impresión láser, hologramas y una tarjeta de policarbonato multicapa, lo que eleva los estándares de seguridad y dificulta su falsificación. No obstante, desde el organismo aclararon que no todas las personas están obligadas a renovar su documento.

Quiénes deben renovar el DNI

La renovación no es obligatoria para toda la población. Sólo deben realizar el trámite quienes tengan el documento vencido. Esto incluye los siguientes casos:

Personas mayores de 14 años que hayan tramitado su DNI en 2011, ya que el documento tiene una vigencia de 15 años.

Niños y niñas que deban realizar la actualización correspondiente entre los 5 y 8 años.

Adolescentes que tengan que efectuar la actualización obligatoria al cumplir los 14 años.

La fecha de vencimiento puede verificarse en el frente del DNI. Desde Renaper recordaron que contar con un documento vencido impide realizar trámites oficiales, acceder a beneficios sociales y gestionar servicios educativos.

Cómo tramitar el nuevo documento

El trámite se inicia con turno previo, que puede solicitarse a través de la aplicación Mi Argentina o desde el sitio web oficial. En la fecha asignada, la persona deberá presentarse en el Registro Civil o Centro de Documentación Renaper correspondiente con la constancia del turno.

Cuánto cuesta el DNI en 2026

Los valores vigentes para este año son los siguientes:

Primer DNI o actualizaciones (5, 8 y 14 años): $7.500.

DNI exprés: $18.500.

DNI 24 horas: $29.500.

DNI al instante: $40.500.

Reposición por error u omisión: sin cargo.

Desde el organismo aclararon que quienes tengan el DNI vigente no están obligados a cambiarlo por el nuevo formato electrónico. Sin embargo, cualquier ciudadano puede iniciar el trámite de manera voluntaria si desea contar con la nueva versión del documento.