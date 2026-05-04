Nueva modalidad de fraude por WhatsApp: cuidado si recibís una transferencia inesperada

Las llamadas “estafas triangulares” se expanden en Argentina y ya generaron miles de denuncias. El mecanismo comienza con un depósito “por error” y termina involucrando a la víctima en maniobras de lavado de dinero y deudas que no le corresponden.

En los últimos meses, las autoridades nacionales y provinciales advirtieron sobre el crecimiento de una nueva modalidad de fraude digital: la estafa triangular. El esquema se inicia cuando un usuario recibe en su cuenta bancaria o billetera virtual una transferencia inesperada. Minutos después, un supuesto remitente lo contacta por WhatsApp, alegando que se trató de un error y pidiendo que devuelva el dinero.

El detalle clave es que la devolución nunca se solicita a la cuenta original, sino a otra distinta. De esta manera, los delincuentes logran desviar los fondos y borrar el rastro. El Ministerio de Seguridad bonaerense difundió un mensaje en redes sociales para alertar: “¿Te cayó una transferencia de quinientas lucas y te piden que la devuelvas? No es un error, es una estafa triangular”.

Los especialistas advierten que las consecuencias para la víctima pueden ser graves. Si el dinero proviene de un crédito solicitado de manera fraudulenta, la persona puede quedar con la deuda a su nombre. Además, al transferir los fondos a una tercera cuenta, el usuario puede ser considerado parte de una red de lavado de activos, con implicancias legales y financieras.

Las entidades bancarias y billeteras virtuales recomiendan no devolver nunca el dinero por vías informales. La única manera segura de resolver la situación es solicitar una reversión oficial de la operación, que anula el movimiento sin consecuencias legales. También aconsejan guardar comprobantes y números de reclamo como respaldo ante cualquier investigación.

Los adultos mayores figuran entre los grupos más vulnerables. La confianza en mensajes urgentes y la falta de experiencia digital los convierte en blanco frecuente de los estafadores. La presión psicológica es otro factor clave: los delincuentes insisten en la urgencia para evitar que la víctima sospeche y consulte con su banco.

En Mendoza y otras provincias, las autoridades locales ya emitieron advertencias sobre el crecimiento de esta modalidad.

Puntos principales para tener en cuenta