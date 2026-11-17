En un recorrido por barrio San Martín de Alberdi, en Córdoba, Noticiero 9 llegó hasta la vivienda donde se crió el ídolo del cuarteto. Sus vecinos compartieron anécdotas de su infancia, recordaron a su mamá, Beatriz Olave, y revivieron la emoción que dejó su partida.

Rodrigo Bueno sigue presente en la memoria de millones de argentinos. Su música, su carisma y su particular manera de interpretar el cuarteto lo convirtieron en una leyenda popular que trascendió generaciones. En una visita a Córdoba, Noticiero 9 recorrió el barrio donde creció el Potro y llegó hasta la casa que guarda parte de su historia.

El equipo periodístico viajó desde Mendoza hasta barrio San Martín de Alberdi para conocer los lugares que marcaron la infancia del cantante y conversar con quienes lo conocieron mucho antes de que alcanzara la fama.

La recorrida tuvo como punto principal la vivienda ubicada sobre calle Salguero al 320. Allí se crió Rodrigo y todavía se conserva el portón detrás del cual, según cuentan los vecinos, ensayaba con su música cuando tenía entre 12 y 15 años.

En el informe también se mostró el garaje donde practicaba y la reja en la que posó para una fotografía cuando tenía alrededor de 17 o 18 años. A pocos metros se encuentra la antigua casa de su abuela, cuya fachada actualmente presenta un importante estado de abandono.

Los vecinos que conocieron al Potro antes de la fama

Uno de los testimonios más emotivos fue el de un vecino que vive en el barrio desde hace 43 años y conoció a Rodrigo cuando todavía era un chico.

Recordó que el cantante era humilde y que nunca cambió su manera de ser, incluso cuando comenzó a hacerse conocido.

“Cuando yo vine al barrio, Rodrigo era un chiquito. Tenía 11 o 12 años. Siempre fue humilde, nunca se agrandó, siempre un buen chico”, contó.

También recordó a sus hermanos, Ulises y Flavio, y a otros integrantes de la familia que vivían en la misma cuadra. Según relató, el padre de Rodrigo tenía vínculos con el ambiente musical y fue parte del camino que permitió que el joven comenzara a desarrollar su pasión por el canto.

Consultado sobre qué es lo que más lo sorprende de la historia del artista, el vecino destacó que su música haya llegado a todo el país.

“Que un país entero cante ‘Soy cordobés, me gusta el vino y la joda’. Eso es impresionante”, expresó.

La emoción de una vecina que compartió la infancia de Rodrigo

Marcela, otra vecina del barrio, también compartió sus recuerdos. Hace 38 años que vive en la zona y fue amiga de Beatriz Olave, la mamá del cantante.

Contó que conoció a Rodrigo, Ulises y Magui cuando eran chicos. Incluso recordó que sus hijos compartían cumpleaños y actividades con los integrantes de la familia Bueno.

“Yo lo conocí a Ulises, a Maga y a Rodrigo hasta los 14 años que estuvo acá. Iban a los cumpleaños de mis hijos y mis hijos iban a los de ellos. Se conocían todos acá”, relató.

La mujer también tuvo palabras de cariño para Beatriz Olave, a quien describió como una persona generosa y humilde.

“Es una hermosa persona, generosa, humilde, así como los hijos que tiene. Yo la quiero muchísimo, la llevo siempre. Quisiera encontrarla de vuelta para conversar”, expresó emocionada.

Además, recordó que Ulises y Flavio todavía pasan ocasionalmente por el barrio, aunque ya no viven allí como antes.

El recuerdo de Rodrigo y el dolor de su partida

La conversación también estuvo atravesada por el recuerdo de la muerte del cantante, que impactó profundamente a sus vecinos y a todo el país.

Marcela reconoció que todavía le cuesta olvidar aquel momento y recordó la cantidad de personas que se acercaban a la cuadra para ver al ídolo.

La recorrida de Noticiero 9 permitió reconstruir una parte de la historia de Rodrigo desde la mirada de quienes compartieron sus primeros años: el chico que jugaba y crecía entre vecinos, el adolescente que ensayaba detrás de un portón y el joven que terminó convirtiéndose en uno de los artistas más populares de la música argentina.

Hoy, aquella casa de calle Salguero y las historias de quienes lo conocieron mantienen vivo el recuerdo del Potro cordobés. Porque antes de convertirse en leyenda, Rodrigo fue simplemente un chico de barrio que soñaba con cantar.