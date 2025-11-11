¿No te funciona la aplicación del Banco Nación?: por qué se cayó y cómo lo podés solucionar

Miles de clientes del Banco Nación reportaron este martes la caída de la aplicación BNA+, que impidió realizar transferencias, pagos con QR y consultas de saldo. El error afectó a usuarios de distintas provincias y generó quejas masivas en redes sociales.

La aplicación BNA+ del Banco Nación presentó una caída generalizada este martes y dejó a miles de usuarios sin acceso a sus cuentas bancarias. El problema afectó funciones clave como transferencias, pagos con QR, consultas de saldo y operaciones diarias, lo que generó una fuerte ola de reclamos en las redes sociales. Por qué se cayó.

Desde la tarde, clientes de diferentes provincias comenzaron a reportar el mismo error: al intentar ingresar, la app mostraba el mensaje “Lo sentimos, en este momento no podemos realizar la operación solicitada”, impidiendo avanzar dentro de la plataforma. La falla involucró a usuarios de Android y iOS.

Qué pasó con la app del Banco Nación

Los reportes coinciden en que el inconveniente surgió después de colocar la clave de acceso, cuando el sistema quedaba trabado en la pantalla de “procesando transacción”. Varias personas afirmaron que el servicio empezó a restablecerse de forma parcial con el correr de la tarde, aunque el Banco Nación aún no emitió un comunicado oficial con las causas de la caída.

Qué dicen los reportes de Downdetector

El sitio Downdetector, que monitorea fallas en plataformas digitales, registró un pico de denuncias a partir de las 16:30, con mayor concentración en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Según el portal, los principales problemas detectados fueron: inicio de sesión, banca móvil, pagos electrónicos.

Aunque no hubo confirmación oficial, todo apuntaría a una intermitencia en los servidores que dejó sin conexión a la app.

¿Cómo solucionar los errores en BNA+?

Especialistas recomiendan seguir estos pasos si la aplicación sigue sin funcionar:

Cerrar sesión y reiniciar el celular.

Actualizar la app o desinstalar y volver a instalarla.

Limpiar caché y datos temporales.

Verificar la conexión a internet.

Como alternativa, ingresar al homebanking web del Banco Nación.

Hacia el final de la tarde, muchos usuarios aseguraron que la app volvió a funcionar, aunque algunos continúan registrando demoras y errores esporádicos. Se espera que el banco brinde precisiones sobre la caída y las medidas para evitar nuevas interrupciones en el servicio.