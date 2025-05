“No quiero perderlos”: el conmovedor video del padre de la familia hallada muerta en su departamento de Villa Crespo

Una familia fue encontrada sin vida en su domicilio del barrio porteño de Villa Crespo. Los cuerpos presentaban heridas de arma blanca y la principal hipótesis apunta a crimen intrafamiliar.

Una familia completa fue encontrada asesinada este miércoles en un departamento ubicado sobre la calle Aguirre al 200, en el barrio porteño de Villa Crespo. La escena, que generó conmoción en la comunidad, fue descubierta por una empleada doméstica que llegó al domicilio alrededor del mediodía y dio aviso a la policía. El padre de la familia, Bernardo Seltzer había dado una conferencia previamente y el video estremeció a todos: “No quiero perder a mi familia”.

Los fallecidos fueron identificados como Bernardo Adrián Seltzer, de 53 años; su esposa, Laura Fernanda Leguizamón, de 50; y sus hijos Ian e Ivo, de 15 y 12 años, respectivamente. Todos presentaban heridas de arma blanca y fueron hallados en diferentes sectores de la vivienda.

Según fuentes judiciales y policiales, la principal hipótesis apunta a un crimen intrafamiliar. La puerta del departamento estaba cerrada desde el interior y no había señales de ingreso forzado ni indicios de participación de terceros. En la habitación donde se hallaba el cuerpo del hombre se encontró un cuchillo, mientras que en la cocina fue hallada una carta cuya autoría está siendo investigada.

De acuerdo a los registros del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, ni Seltzer ni Leguizamón contaban con antecedentes penales ni denuncias por violencia de género.

La investigación está a cargo de la fiscalía de turno, que ordenó el traslado de los cuerpos a la Morgue Judicial para realizar las autopsias. La escena fue preservada por personal de Policía Científica, que trabaja en el análisis de las pruebas encontradas en el lugar.

“No quiero perder a mi familia”: el estremecedor video de Adrián Seltzer, el padre de la familia asesinada en Villa Crespo

Bernardo Seltzer era conocido en el ámbito empresarial como especialista en el mercado de granos, y también se había dedicado a proyectos en el rubro inmobiliario, principalmente en Paraguay. Además de su actividad profesional, era respetado dentro de la comunidad judía de Buenos Aires, donde su muerte causó un profundo pesar.

Desde la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el rabino Eliahu Hamra expresó públicamente sus condolencias a los allegados, destacando la consternación generada por el caso.

En redes sociales comenzó a circular un fragmento de una charla que Seltzer brindó en 2017, en la que destacaba a su familia como su bien más valioso. En esa oportunidad expresó: “Tengo una esposa amorosa, fantástica, y dos hijos hermosos. No corro riesgos que no quiero perder, y mi familia no es un riesgo que pueda tomar”.