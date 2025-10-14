“No puedo creer que haya dado a luz a un asesino”: habló la madre del acusado del doble femicidio en Córdoba

Estrella Varela, madre de Pablo Laurta, rompió el silencio desde Uruguay y habló sobre la acusación de su hijo por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba.

Estrella Varela, madre de Pablo Laurta, el hombre acusado del doble femicidio de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54) en Córdoba, habló por primera vez desde Canelones, Uruguay, sobre el caso.

“Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, que te parece ajeno, y hoy no es ajeno, es en carne propia“, comenzó relatando.

“Hoy mi nieto está solo en el mundo, está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto”, expresó Varela.

“Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida, mi nieto es todo y más ahora. Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible. Lo abrazaría y le diría que la abuelita Estrella lo quiere y trataría de que su vida fuera lo más feliz que se pueda”, añadió.

Distancia y desconocimiento del crimen

La mujer afirmó que desconocía por completo los crímenes y que se enteró recién el domingo por la tarde a través de una excompañera de trabajo.

“Tenía un mensaje que decía: ‘Lo lamento mucho, Estrella, mucha fuerza’. Lo primero que pensé fue que mi hijo se había matado. Nunca se me pasó por la cabeza, cuando la llamé, me explicó qué había pasado”, contó.

Además recordó que Pablo había mostrado conductas preocupantes: en enero de 2024 fue detenido por desacato a la autoridad al treparse al techo de la casa de Luna en Córdoba.

“Pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica, no se le hizo. Pedí que no lo soltaran, que lo llevaran a un lugar que le pudieran dar ayuda porque sabía que él no lo podía hacer y mirá en lo que terminó“, afirmó.

Intentos de acercamiento al nieto

La mujer también relató que descubrió que era abuela por terceros y que intentó acercarse a Luna a través de Facebook para mantener contacto con su nieto.

“Mi hijo no sabía que tenía contacto con su familia. Incluso me prohibió hablar con Luna o ver a mi nieto”, contó.

Control y abuso

En su relato, también recordó que según una vecina, Pablo Laurta mantenía un control extremo sobre Luna, llegando incluso a encerrarla en su casa en Uruguay y suministrarle alimentos a su antojo, además de actos de violencia y abuso.

Reflexión de la madre

Estrella aseguró: “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”.

“Yo también soy mamá como lo fue Mariel y Luna y yo podría tener puntos de distanciamiento con ellas, cosas de pensamientos diferentes, pero eran dos madres”, añadió.

“Cuando vi que las había matado y que se había llevado a Pedro, dije: ‘Se quiere quedar con Pedro’. Había un odio en él hacia ellas dos”, reflexionó.