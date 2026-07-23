Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina con una emotiva carta: “Defendí la camiseta con el alma”

El histórico defensor puso fin a su ciclo con la Selección Argentina tras disputar el Mundial 2026. Luego de incorporarse a River Plate, publicó una conmovedora carta en la que repasó su trayectoria, agradeció a los hinchas y dejó un mensaje para las nuevas generaciones.

Después de más de 15 años defendiendo la camiseta albiceleste, Nicolás Otamendi cerró oficialmente una de las etapas más importantes de su carrera. El defensor utilizó sus redes sociales para compartir una emotiva carta de despedida de la Selección Argentina, luego de disputar su último partido en la final del Mundial 2026, donde el equipo de Lionel Scaloni cayó por 1 a 0 frente a España.

El experimentado zaguero, que recientemente se incorporó a River Plate, expresó su orgullo por haber representado al país y aseguró que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo dentro de la cancha.

En una publicación acompañada por un video que resume sus mejores momentos con la Albiceleste, Otamendi abrió su despedida con palabras cargadas de emoción. “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé desde muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina. Fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos”.

El defensor también hizo referencia al cierre de su carrera internacional en una final del mundo. “El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo”.

El defensor agradeció el acompañamiento permanente durante cada torneo y destacó el rol de los hinchas en los momentos más difíciles. “Gracias al hincha argentino por el amor incondicional, por cada bandera y cada canción. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño”.

También tuvo palabras especiales para su familia, a quienes definió como el sostén durante toda su carrera. Según expresó, fueron quienes lo acompañaron en cada desafío, soportando las ausencias, las frustraciones y los momentos más difíciles.

El mensaje para los futuros jugadores de la Selección Argentina

Antes de cerrar su despedida, Otamendi dejó un mensaje dirigido a quienes continuarán vistiendo la camiseta albiceleste. El defensor pidió que nunca pierdan la ilusión y recordó que la historia de la Selección siempre recompensa el esfuerzo y el compromiso.

“Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”. Además, se mostró convencido de que el próximo capítulo de la historia argentina estará protagonizado por las nuevas generaciones.

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Un legado con 138 partidos y cuatro títulos históricos

La despedida de Nicolás Otamendi marca el final de una trayectoria que comenzó en 2009 y que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la Selección Argentina.

Durante ese recorrido disputó 138 partidos oficiales, siendo protagonista de la etapa más exitosa del combinado nacional en las últimas décadas.

Entre sus principales logros aparecen:

Campeón del Mundial de Qatar 2022.

Bicampeón de América (2021 y 2024).

(2021 y 2024). Ganador de la Finalissima frente a Italia.

frente a Italia. Participación en el Mundial 2026, donde disputó su último encuentro con la camiseta argentina.

Tras finalizar su participación en el Mundial 2026, el zaguero de 38 años dejó atrás su etapa en la Selección y comenzó un nuevo desafío en el fútbol argentino.

Este jueves realizó su primer entrenamiento con River Plate y quedó a disposición del cuerpo técnico encabezado por Eduardo “Chacho” Coudet, con la expectativa de debutar el próximo fin de semana frente a Barracas Central.