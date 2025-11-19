Nicki Nicole brilló junto a Andrea Bocelli en San Isidro

La cantante rosarina sorprendió al interpretar “Vivo por ella” junto al tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro. Conmovida por la experiencia, expresó que fue “la mejor noche de mi vida”, en un cruce que unió la música urbana con la lírica y marcó un hito para la escena argentina.

Nicki Nicole vivió un momento emocionante al compartir escenario con Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro, donde interpretaron juntos “Vivo por ella”. La artista rosarina definió la experiencia como “la mejor noche de mi vida”, en un cruce que unió la música urbana con la lírica y sorprendió al público argentino.

El tenor italiano, reconocido mundialmente por su trayectoria en la música clásica y popular, eligió a Nicki como voz femenina para uno de sus temas más emblemáticos. La aparición de la cantante fue recibida con ovaciones y marcó un hito en su carrera internacional.

Tras la presentación, Nicki Nicole compartió su emoción en redes sociales: “La mejor noche de mi vida”, escribió, dejando en claro la magnitud de lo vivido. La frase se viralizó y se convirtió en el reflejo de un momento que trascendió lo artístico para transformarse en símbolo de reconocimiento global.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Billboard AR (@billboardar)

El show de Bocelli en San Isidro reunió a miles de espectadores y contó con invitados especiales. La participación de Nicki fue uno de los puntos más altos de la noche, al demostrar que la música puede tender puentes entre géneros y generaciones.

La interpretación de “Vivo por ella” fue celebrada por la crítica como un cruce de estilos: la potencia lírica de Bocelli se fusionó con la frescura de la artista urbana, logrando una versión vibrante y emotiva. “Fue un honor cantar con él, un sueño cumplido”, expresó Nicki en entrevistas posteriores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial)

Este encuentro consolida a Nicki Nicole como una de las voces argentinas con mayor proyección internacional. Ya había colaborado con artistas como Christina Aguilera y Camilo, pero cantar con Bocelli la posiciona en un nivel distinto, capaz de dialogar con repertorios universales. Más allá de la anécdota, la presentación refleja el lugar que ocupa la nueva generación de músicos argentinos en el mundo.