“Nadie es desechable”: el fuerte mensaje del Arzobispo durante el Tedeum frente a Javier Milei

El Arzobispo de Buenos Aires pidió terminar con la división política, cuestionó el odio en redes sociales y reclamó mayor atención para los sectores más vulnerables durante el acto por el 25 de Mayo.

En medio de un clima político marcado por tensiones y fuertes internas, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, lanzó un contundente mensaje durante el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo frente al presidente Javier Milei y gran parte del gabinete nacional. Desde la Catedral Metropolitana, el referente de la Iglesia llamó a dejar atrás la polarización, pidió construir una dirigencia abierta al diálogo y advirtió sobre la situación que atraviesan miles de argentinos en contextos de vulnerabilidad. “Nadie es descartable, nadie es desechable”, expresó durante una homilía cargada de contenido social y político.

Durante su discurso, García Cuerva insistió en la necesidad de abandonar las confrontaciones permanentes y trabajar en acuerdos que permitan reconstruir el tejido social. “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, afirmó el arzobispo ante la presencia del jefe de Estado y funcionarios nacionales.

Además, sostuvo que Argentina necesita una clase dirigente capaz de generar diálogo, reconciliación y consensos duraderos en un escenario atravesado por conflictos políticos y sociales.

Uno de los momentos más fuertes de la homilía fue cuando el arzobispo apuntó contra el odio y la violencia verbal que circulan en redes sociales. En ese contexto, habló de los “odiadores de ayer y los haters de hoy”, cuestionando a quienes utilizan plataformas digitales para atacar, descalificar y difamar desde el anonimato.

El mensaje fue interpretado como una fuerte advertencia sobre el clima de agresividad que domina actualmente el debate público argentino.

El reclamo por los sectores más vulnerables

García Cuerva también dedicó gran parte de su discurso a visibilizar la situación de distintos sectores afectados por la crisis económica y social. Mencionó especialmente a los jubilados, personas con discapacidad, trabajadores precarizados, jóvenes atravesados por consumos problemáticos y niños y adolescentes sin oportunidades.

El arzobispo reclamó que las políticas públicas prioricen a quienes hoy enfrentan mayores dificultades y pidió que esas realidades ocupen un lugar central en la agenda política.

Javier Milei participó del Tedeum rodeado de tensión política

El presidente Milei asistió a la ceremonia acompañado por funcionarios cercanos como Karina Milei, Manuel Adorni y Patricia Bullrich. Sin embargo, una de las ausencias más comentadas fue la de Victoria Villarruel, quien no integró la comitiva oficial.

Además, durante el ingreso a la Catedral, también generó repercusión el frío saludo entre Milei y Jorge Macri, en medio de la tensión política entre ambos espacios. Tras finalizar el Tedeum, el mandatario regresó a Casa Rosada para encabezar una reunión junto a sus ministros.