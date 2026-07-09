Murió Ramiro Agulla, el genio publicitario detrás de “La Llama que Llama” y el “Oso” de Quilmes

El creativo que revolucionó la industria de la publicidad en los años 90 y quien estuvo detrás de hitos inolvidables como “La llama que llama” y la histórica campaña política “Dicen que soy aburrido” falleció a los 62 años. Su salud se había deteriorado gravemente a raíz de un cuadro respiratorio.

Este miércoles murió Ramiro Agulla, uno de los creativos más influyentes del país y protagonista de algunas de las campañas publicitarias más recordadas de las últimas décadas. Tenía 61 años y permanecía internado luego de que su estado de salud se agravara por una neumonía que derivó en un shock séptico.

Su fallecimiento generó una profunda conmoción en el mundo de la comunicación, la publicidad y el marketing, donde dejó una huella imborrable gracias a piezas que trascendieron las pantallas para convertirse en parte de la cultura popular argentina.

Quién fue Ramiro Agulla, uno de los publicistas más importantes del país

Nacido en Río Gallegos en 1964, Ramiro Agulla se radicó desde muy pequeño en Buenos Aires. Estudió en el Colegio Champagnat y luego se formó en la Escuela de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, siguiendo una vocación vinculada al mundo de los medios y la comunicación.

Sus primeros pasos profesionales los dio en una pequeña agencia de publicidad, aunque más tarde trabajó en J. Walter Thompson, donde comenzó a consolidar una carrera que terminaría ubicándolo entre los creativos más reconocidos de Latinoamérica.

La sociedad con Carlos Baccetti que revolucionó la publicidad argentina

La historia profesional de Ramiro Agulla quedó estrechamente ligada a Carlos Baccetti, con quien formó una de las duplas creativas más exitosas de la industria. En 1994 fundaron la agencia Agulla & Baccetti, que años más tarde se integró al grupo internacional Lowe & Partners Worldwide.

Juntos obtuvieron importantes reconocimientos nacionales e internacionales y posicionaron a la agencia entre las mejores del mundo. De hecho, el prestigioso Gunn Report la ubicó en reiteradas oportunidades entre las agencias más destacadas del planeta.

Las campañas publicitarias que marcaron a toda una generación en argentina

El legado de Ramiro Agulla quedó inmortalizado en campañas que todavía hoy siguen siendo recordadas por millones de argentinos.

Entre las más emblemáticas aparecen:

“La llama que llama” , para Telecom/Personal.

, para Telecom/Personal. “El Oso” , de Quilmes, considerada una de las mejores publicidades argentinas de todos los tiempos.

, de Quilmes, considerada una de las mejores publicidades argentinas de todos los tiempos. “Gueropa!” , creada para Renault Clio MTV, que obtuvo un León de Oro en el Festival de Cannes .

, creada para Renault Clio MTV, que obtuvo un . La campaña presidencial de Fernando de la Rúa, con el recordado eslogan “Dicen que soy aburrido”.

Su estilo creativo combinó humor, emoción e identidad argentina, logrando que muchas de sus piezas trascendieran el ámbito comercial para instalarse en el imaginario colectivo.

También dejó su sello en la comunicación política

Además de revolucionar la publicidad comercial, Agulla y Baccetti incursionaron con éxito en el diseño de campañas políticas, asesorando a candidatos nacionales y provinciales.

Su capacidad para construir mensajes simples, memorables y de alto impacto los convirtió también en referentes dentro de la comunicación política argentina durante los años noventa y principios de los 2000.