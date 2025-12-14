Murió Ernesto Acher, figura clave del humor musical argentino y exintegrante de Les Luthiers

El músico y compositor tenía 86 años. Fue integrante de Les Luthiers durante 15 años y luego desarrolló una destacada carrera solista con proyectos como La Banda Elástica y espectáculos dedicados a grandes figuras de la música.

El músico, compositor y multiinstrumentista Ernesto Acher falleció a los 86 años y deja una huella profunda en la historia de la música y el humor en Argentina.

Integrante de una de las etapas más creativas de Les Luthiers, su talento ayudó a consolidar un estilo único que combinó rigor musical, ironía y una fuerte impronta teatral.

Acher había nacido en Buenos Aires el 9 de octubre de 1939. Aunque se formó como arquitecto, desde muy joven cultivó su vínculo con la música: estudió piano y clarinete y desarrolló una mirada amplia que luego marcaría toda su carrera artística.

En 1971 se incorporó a Les Luthiers, grupo del que formó parte durante 15 años. Ese período coincidió con la expansión y consolidación del conjunto tanto en el país como en el exterior. Sobre el escenario, Acher se destacó por su solvencia musical y su histrionismo, además de aportar composiciones, arreglos e instrumentos informales que quedaron grabados en el repertorio clásico del grupo. Entre sus intervenciones más recordadas figuran piezas como “La gallina dijo Eureka” y su participación en la Cantata del Adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras.

Tras su salida de Les Luthiers en 1986, lejos de repetir fórmulas, decidió explorar nuevos caminos. Dos años más tarde fundó La Banda Elástica, un proyecto que cruzó jazz, música instrumental y humor, con el que realizó largas temporadas teatrales y grabó varios discos. En esa etapa trabajó junto a destacados músicos del jazz argentino como Jorge Navarro, Carlos Costantini, Ricardo Lew, Hugo Pierre, Enrique “Zurdo” Roizner, entre otros.

Además, desarrolló espectáculos dedicados a grandes figuras de la música, como George Gershwin y Astor Piazzolla, donde combinó interpretación, relato y reflexión. También incursionó en la llamada “música académica”: en 1980 estrenó la obra Molloy en el Teatro Colón, mostrando otra faceta de su formación y su curiosidad artística.

En 2002 se radicó en Chile, donde continuó su actividad musical y se desempeñó como docente universitario. Años después regresó a Argentina y mantuvo una presencia activa en la escena cultural. Desde 2017 condujo durante varias temporadas el programa Los rincones de Acher en Radio Nacional Clásica y fue habitual en escenarios porteños como el de Clásica y Moderna.