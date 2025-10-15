Mundial Sub 20: Argentina venció a Colombia y pasó a la final

La Selección Argentina Sub-20 se clasificó a la final del Mundial 2025 tras vencer 1-0 a Colombia en una semifinal disputada y táctica. El gol de Mateo Silvetti le permitió al equipo de Diego Placente mantener el invicto y ahora enfrentará a Marruecos. Dónde podés ver la final el próximo domingo.

La Selección Argentina Sub-20 confirmó su presencia en la final del Mundial de Chile 2025 tras superar a Colombia por 1-0, gracias al solitario gol de Mateo Silvetti, jugador surgido de Newell’s Old Boys y actualmente en el Inter Miami. El triunfo mantiene al equipo albiceleste invicto en el torneo y marca su regreso a una final después de 18 años.

El partido, jugado con alta intensidad y concentración, mostró a dos equipos que se estudiaban mutuamente. Argentina alineó un esquema táctico 5-2-3 diseñado por Diego Placente, con Milton Delgado y Valentino Acuña en la contención, un tridente ofensivo compuesto por Gianluca Prestiani, Jan Subiabre y Prestianni, y Dylan Gorosito y Julio Soler aportando equilibrio desde los laterales.

El único tanto del encuentro llegó tras una gran jugada individual de Prestiani, quien eludió rivales y habilitó a Silvetti para definir con calidad y colocar el 1-0 definitivo. La actuación del arquero Dylan Andrada también fue clave para mantener el arco en cero en los momentos de mayor presión colombiana.

El mendocino Santino Andino, representante de Godoy Cruz, ingresó en los minutos finales, aportando frescura y desequilibrio en los últimos ataques. La presencia de jóvenes talentos de distintas provincias resalta la diversidad y el trabajo estructurado de las selecciones juveniles argentinas, un proceso que Placente lidera desde la Sub-15.

Con este resultado, Argentina se enfrentará en la final a Marruecos, que derrotó a Francia en una definición por penales tras un partido intenso y prolongado hasta tiempo suplementario. El duelo decisivo se jugará el domingo 19 de octubre a las 20 horas, con transmisión por la pantalla de Canal 9 Televida, donde los argentinos podrán seguir la búsqueda de la séptima corona mundial Sub-20.