Mundial 2026: cuándo juega la Selección Argentina, rivales, horarios y cómo ver todos los partidos

Faltan 60 días para el Mundial 2026 y muchos mendocinos no sabían los primeros rivales de la Scaloneta, por eso te dejamos el calendario completo de la Selección Argentina y todo lo que tenés que saber.

A solo 60 días del Mundial 2026, crece la expectativa por la participación de la Selección Argentina, que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 en una Copa del Mundo histórica. El certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá un formato ampliado con 48 equipos y podría marcar la última participación mundialista de Lionel Messi.

La competencia comenzará el 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio, con una agenda cargada de partidos y una Albiceleste que ya tiene definidos sus rivales en la fase de grupos. Y vas a poder ver lso partidos a través de la pantalla del 9 Televida.

Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina será cabeza de serie del Grupo J y hará su debut el:

16 de junio vs Argelia – 22:00 (hora argentina) en Kansas

Luego continuará su camino en la fase de grupos con:

22 de junio vs Austria – 14:00 en Dallas

en Dallas 27 de junio vs Jordania – 23:00

En los papeles, se trata de un grupo accesible, donde el principal objetivo será terminar entre los primeros puestos para avanzar sin complicaciones.

El primer rival será Argelia, una selección que vuelve a un Mundial tras varios años y se caracteriza por su fuerza física y jugadores con experiencia en Europa. Será una prueba exigente para el arranque del torneo.

En la segunda fecha aparecerá Austria, un conjunto con disciplina táctica, presión alta y jugadores técnicos, que suele complicar a rivales de mayor jerarquía.

El cierre será ante Jordania, que jugará su primer Mundial. En la previa, es el rival más accesible, con un estilo defensivo y ordenado.

Formato del Mundial 2026: cómo se clasifica Argentina

El nuevo formato del Mundial 2026 introduce cambios importantes:

Clasifican a 16avos de final los dos primeros de cada grupo

También avanzan los ocho mejores terceros

Solo queda eliminado el último de cada zona

Esto amplía las chances de clasificación, aunque obliga a mantener regularidad desde el inicio.

Con la base campeona del mundo y un plantel consolidado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega como uno de los grandes candidatos. En la previa, disputará amistosos ante Honduras e Islandia en Estados Unidos, ya con la lista definitiva.

Qué opinan los mendocinos