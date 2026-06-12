Mundial 2026: a qué hora es la ceremonia inaugural en Estados Unidos y dónde ver gratis el partido

La Copa del Mundo continúa su histórica apertura en tres países anfitriones. Este viernes será el turno de Estados Unidos, que recibirá una impactante ceremonia en Los Ángeles antes del partido frente a Paraguay.

El Mundial 2026 sigue escribiendo páginas inéditas en la historia del fútbol. Tras el estreno de México con victoria ante Sudáfrica, este viernes será el turno de Estados Unidos de convertirse en protagonista con una espectacular ceremonia inaugural en Los Ángeles, una de las ciudades más emblemáticas del planeta. El evento marcará la apertura oficial de la sede estadounidense y servirá como antesala del esperado encuentro entre el seleccionado local y Paraguay.

A qué hora comienza la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La ceremonia de apertura en Estados Unidos comenzará este viernes 12 de junio a las 20:30 (hora de Argentina) y tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

El espectáculo se desarrollará en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, escenario elegido por la FIFA para cerrar una inédita serie de inauguraciones que, por primera vez en la historia de los mundiales, se realizan en los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

La FIFA preparó una puesta en escena inspirada en la industria del entretenimiento que caracteriza a Los Ángeles. El espectáculo contará con la participación de reconocidas figuras de la música internacional.

Entre los artistas confirmados aparecen la cantante estadounidense Katy Perry, la brasileña Anitta, el rapero Future, la estrella de K-pop LISA, además de Rema y Tyla.

Finalizada la presentación artística, llegará el turno del fútbol con el partido entre Estados Unidos y Paraguay. La previa también incluirá la interpretación de los himnos nacionales antes del inicio del encuentro.

Dónde ver gratis la inauguración y el partido

Los fanáticos podrán seguir tanto la ceremonia inaugural como el partido entre Estados Unidos y Paraguay a través de la pantalla de Canal 9 Televida, el canal de los campeones.

La transmisión permitirá disfrutar de uno de los eventos más esperados del Mundial 2026, una edición que ya quedó en la historia por ser la primera organizada en tres países y por reunir a 48 selecciones en busca del máximo trofeo del fútbol.

La Copa del Mundo 2026 comenzó con el triunfo de México por 2 a 0 frente a Sudáfrica y ahora suma una nueva jornada cargada de expectativa con la presentación de Estados Unidos ante su público.