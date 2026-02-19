Multas de tránsito en Chile: qué pasa si sos argentino, no pagás la infracción y querés volver a viajar

Cada verano crece el turismo argentino en el país vecino y también las multas de tránsito en Chile. No pagar una infracción puede generar problemas migratorios, restricciones de ingreso e incluso una orden de arresto.

Con el aumento del turismo argentino en temporada alta, las autoridades reforzaron los controles viales y se incrementaron las multas de tránsito en Chile. Sin embargo, algunos argentinos se vuelven del vecino país y no pagan las infracciones correspondientes, algo que se puede transformar en un problema cuando se quiere volver a Argentina o visitar nuevamente el país trasandino. No pagar una multa en territorio chileno no implica solo una deuda económica: puede derivar en inconvenientes legales y migratorios.

¿Se puede salir de Chile con una multa impaga?

De acuerdo a la información de los Juzgados de Policía Local, en principio sí es posible salir de Chile si se tiene una infracción pendiente. No obstante, si el conductor no cumple con los plazos establecidos para el pago, el tribunal puede dictar una orden de apremio (arresto).

En ese caso, la situación cambia: la medida judicial puede impactar directamente al intentar volver a ingresar al país o incluso al momento de salir, ya que la Policía de Investigaciones (PDI) tiene facultades para notificar y hacer cumplir la resolución.

Existen casos de argentinos que, al regresar al país vecino, fueron notificados de deudas pendientes. Al pasar el DNI por migraciones, el sistema detecta la infracción y exige su regularización.

“En 2025 me pusieron una multa por exceso de velocidad, cuando intente ingresar nuevamente a Chile en 2026, paso mi DNI a migraciones y desde la PDI me informan notificaron de la misma y me dijeron que tenía que pagarla multa”, relató un mendocino que le tocó vivir esta situación y que él desconocía. Para poder ingresar a Chile tuvo que dirigirse desde el Paso Cristo Redentor a Los Andes, pagar el monto ($122 dólares) y hacer todo el trámite.

En algunos casos, el conductor debe trasladarse hasta la ciudad correspondiente, por ejemplo, Los Andes si el cruce es por el Cristo Redentor, para abonar el monto adeudado y resolver la situación judicial, especialmente si fue declarado en rebeldía por falta de pago. Además, las multas impagas se actualizan y pueden acumular intereses o recargos.

Qué problemas podés tener si no pagas una multa de tránsito en Chile y sos argentino

Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran:

Restricciones para reingresar a Chile hasta regularizar la deuda.

hasta regularizar la deuda. Orden de arresto dictada por un juez en caso de incumplimiento prolongado.

dictada por un juez en caso de incumplimiento prolongado. Retención o notificación formal en pasos fronterizos o aeropuertos.

Acumulación de deuda en casos vinculados al TAG de autopistas, que queda asociada a la patente del vehículo.

Cómo consultar si tenés multas pendientes en Chile

Para verificar si existen infracciones impagas, se puede solicitar el Certificado de Multas no Pagadas en el Registro Civil chileno o consultar la situación ingresando la patente del vehículo en el sitio web de la municipalidad correspondiente.

Cuánto salen las multas de tránsito en Chile

Las infracciones se calculan en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y se clasifican según su gravedad:

En febrero de 2026, estos los valores de las multas de tránsito:

Infracciones leves: 0,2 a 0,5 UTM (13.922 a $34.806)

Infracciones menos graves: de 0,5 a 1 UTM ($34.806 a $69.611)

Infracciones graves: 1 a 1,5 UTM ($69.611 a $104.417)

Infracciones gravísimas: 1,5 a 3 UTM (104.417 a $208.833

El valor en pesos chilenos varía según la cotización oficial de la UTM.