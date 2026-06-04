Mujer ingresó a un avión sin autorización y terminó detenida

El episodio en Aeroparque obligó a suspender el embarque de un vuelo hacia Córdoba y derivó en un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La pasajera fue reducida tras agredir a una oficial y quedó imputada por resistencia a la autoridad.

Una mujer fue detenida en el Aeroparque Jorge Newbery tras protagonizar un incidente durante el embarque de un vuelo de JetSmart con destino a Córdoba. El episodio ocurrió el martes por la tarde, cuando la pasajera se negó a pagar el exceso de equipaje y, en medio de una discusión con personal de la aerolínea, logró ingresar a la aeronave sin autorización.

La situación generó tensión entre los pasajeros y obligó a suspender el procedimiento de embarque. El ingreso irregular interrumpió la operación del vuelo y provocó un retraso en la salida programada.

Ante el desorden, intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Durante el operativo, la mujer mordió a una oficial en el brazo, lo que agravó el cuadro y derivó en su inmediata reducción. Posteriormente fue trasladada al servicio médico del aeropuerto para una evaluación.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, que dispuso la detención comunicada de la pasajera. La causa fue caratulada como “atentado y resistencia a la autoridad”. Se ordenó tomar declaración testimonial a la oficial lesionada y al personal de la aerolínea que presenció los hechos.

El episodio generó un retraso en la salida del vuelo hacia Córdoba y obligó a la aerolínea a aplicar sanciones internas. Se evalúa la posibilidad de imponer restricciones futuras para la pasajera involucrada, en línea con las políticas de seguridad de la compañía.

Los especialistas en seguridad aérea advierten que los conflictos vinculados a las políticas de equipaje en aerolíneas low cost se han vuelto frecuentes en los últimos años. La necesidad de cumplir estrictamente con las normas de embarque es señalada como clave para evitar incidentes que comprometan la seguridad operativa.