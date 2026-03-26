Motochorros dejaron inconsciente a un turista argentino tras una brutal golpiza en Río de Janeiro

El ataque ocurrió en la zona de Barra da Tijuca, donde al menos cuatro delincuentes interceptaron al visitante en plena costanera. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y la policía brasileña inició un operativo para dar con los responsables, aunque la víctima decidió no denunciar.

Un turista argentino sufrió un violento asalto en la ciudad de Río de Janeiro, cuando un grupo de motochorros lo atacó en la costanera de Barra da Tijuca y lo dejó inconsciente tras una brutal golpiza. El hecho, ocurrido en la noche del miércoles, quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran cómo dos motos circulaban en contramano y sorprendieron al visitante, que intentó escapar por una bicisenda. Sin embargo, fue alcanzado y derribado por los delincuentes. Uno de ellos simuló sacar un arma, mientras otro le propinó una patada en la cabeza que lo dejó tendido en el suelo.

“Fue una escena de extrema violencia, no había necesidad de semejante brutalidad”, relató un testigo que observó el ataque desde un kiosco cercano. Los ladrones aprovecharon que la víctima estaba inconsciente para robarle sus pertenencias y escapar rápidamente.

A pesar de la gravedad del episodio, el turista argentino decidió no radicar la denuncia en la comisaría. “El hombre estaba muy golpeado, pero no quiso declarar”, confirmaron fuentes policiales brasileñas, lo que complica el avance de la investigación.

La Policía de Río de Janeiro inició un operativo para identificar a los responsables. “Estamos analizando las imágenes y trabajando para dar con los autores”, señaló un vocero de la fuerza. Hasta el momento, no se registran detenidos.

Este caso vuelve a poner en el centro de la escena la inseguridad en Río de Janeiro, especialmente en sectores turísticos como Barra da Tijuca. En los últimos años, visitantes extranjeros han denunciado un incremento de los robos violentos, lo que afecta directamente la imagen internacional de la ciudad.