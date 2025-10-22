Misterio y conmoción en el país: dos jubilados llevan 11 días desaparecidos y hay muchas dudas en la investigación “estaban en medio de la nada”

Pedro Kreder y Juana Morales llevan 11 días desaparecidos en Chubut. Su camioneta fue hallada en una zona aislada con pertenencias personales, pero sin los celulares. La Justicia investiga si se trató de un accidente o un hecho delictivo.

Hay mucha incertidumbre y conmoción en el país por la desaparición de dos jubilados. Ya pasaron 11 días desde la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) en Chubut. Pese a los amplios rastrillajes y los sobrevuelos realizados por las autoridades, su paradero sigue siendo un misterio. Hasta ahora, la única pista concreta es el hallazgo de la camioneta en la que viajaban, encontrada en una zona de difícil acceso, lejos de las rutas principales.

Un hallazgo en medio de la nada

La camioneta Toyota Hilux color beige, con cúpula, fue encontrada a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, en medio de zanjones y barro, fuera de la Ruta Provincial N°1. “Estaban en el medio de la nada”, describió el comisario Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia.

Dentro del vehículo se hallaron pertenencias personales de la pareja, como ropa, una pava, un termo, pan de molde, una botella de agua, un encendedor y un bidón de combustible. Sin embargo, faltaban los teléfonos celulares, lo que despertó sospechas entre los investigadores.

El fiscal jefe de Chubut, Cristian Olazábal, sobrevoló la zona de Cañadón Visser y Rocas Coloradas, donde fue hallada la camioneta. Según precisó, se realizó “una búsqueda cuadrada expandida de 10 kilómetros desde las coordenadas del hallazgo”.

Las hipótesis: accidente o delito

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que aún no se descarta ninguna hipótesis. La investigación avanza en dos líneas principales: determinar si los jubilados sufrieron un accidente o si fueron víctimas de un hecho delictivo.

Tras el hallazgo del vehículo, la Unidad Especial de Criminalística ingresó al interior rompiendo una ventana y secuestró los elementos encontrados. La camioneta quedó bajo custodia policial para nuevos peritajes.

Cómo empezó la búsqueda

La desaparición fue denunciada el lunes 13 de octubre por Aldana, hija de Juana Morales, quien alertó a la Policía tras no tener noticias de su madre. De acuerdo con su testimonio, Juana había planeado salir de vacaciones con un hombre al que conocían solo por su apodo.

Pocos días después, los investigadores identificaron a ese hombre como Pedro Alberto Kreder, quien tampoco se hallaba en su domicilio. Gracias a las cámaras de seguridad de una vivienda vecina, se confirmó que el jueves 9 de octubre Juana había llegado a la casa de Pedro, donde subió una reposera y una conservadora a la camioneta.

El análisis de antenas telefónicas permitió establecer que ambos estuvieron por última vez en la zona de Caleta Córdova. Además, las cámaras locales registraron la camioneta pasando por allí el sábado 11 a las 10 de la mañana, rumbo al norte. Esa pista orientó la búsqueda hacia la Ruta Provincial N°1.

Operativo en el terreno

El rastrillaje incluyó a efectivos de la Policía de Chubut, la división de canes, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y aspirantes a agentes. También participaron aeronaves de la Prefectura Naval y del aeroclub local.

Durante los sobrevuelos del viernes 17 de octubre, un avión detectó un vehículo similar al de la pareja en un zanjón ubicado a 45 kilómetros de Caleta Córdova. Luego de un arduo acceso con vehículos 4×4, se confirmó que se trataba de la camioneta de Kreder.

Desde entonces, la búsqueda se concentra en esa zona con el protocolo federal de búsqueda SIFEBU. No obstante, las tareas se complicaron por el intenso viento patagónico, que afectó la efectividad de los perros rastreadores y dispersó los olores.

Sin resultados, pero con la búsqueda activa

Las cuadrillas ampliaron el operativo mediante un rastrillaje por cuadrículas, revisando grietas, cañadones, estancias y construcciones rurales. Hasta el momento, no se registraron hallazgos de los jubilados ni rastros que indiquen su destino.

La Fiscalía de Chubut informó que se mantienen abiertas todas las hipótesis y que continúan las tareas de búsqueda junto a Prefectura, Policía Federal, y organismos del Poder Ejecutivo. Paralelamente, se desarrollan allanamientos y entrevistas a posibles testigos, con el objetivo de reconstruir las últimas horas conocidas de Pedro Kreder y Juana Morales.

Mientras tanto, las familias esperan respuestas y piden colaboración a la comunidad para aportar cualquier información que ayude a esclarecer una desaparición que, a 11 días, sigue rodeada de incógnitas.