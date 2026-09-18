Mirtha Legrand fue internada nuevamente tras sufrir una recaída

La conductora había recibido el alta hace apenas cinco días, luego de permanecer casi una semana en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis. Ahora volvió a ingresar por guardia y se encuentra bajo evaluación médica.

Mirtha Legrand fue ingresada nuevamente este jueves al Sanatorio Mater Dei, donde había permanecido internada durante casi una semana por un cuadro de bronquitis. La conductora había recibido el alta el pasado 13 de septiembre, pero debió regresar al centro de salud tras sufrir una recaída.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, la diva “entró por guardia” al sanatorio y actualmente se encuentra en proceso de “evaluación” por parte de los profesionales de la salud. De acuerdo con la información difundida, su estado habría empeorado a causa de una recaída gripal.

Legrand había sido hospitalizada el 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico, luego de que un cuadro gripal derivara en bronquitis.

Durante su anterior internación, los partes médicos habían informado una evolución favorable y sin complicaciones. La conductora permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Finalmente, el 13 de septiembre recibió el alta médica y continuó su recuperación en su domicilio. Durante esos días había recibido la visita de familiares y amigos y se encontraba atenta a sus actividades personales.

Juana Viale volverá a reemplazarla

Tras recibir el alta, ya se había informado que Mirtha no retomaría inmediatamente su actividad televisiva debido al proceso de recuperación. Por ese motivo, su nieta Juana Viale será nuevamente la encargada de reemplazarla en la próxima emisión de su programa.

El último parte médico difundido antes de su alta había destacado la buena evolución respiratoria de Legrand y su participación activa en el tratamiento.

Durante su primera internación, la familia y el entorno de la conductora habían transmitido tranquilidad y señalado que permanecía acompañada y en contacto con sus allegados. Ahora, tras la nueva recaída, continuará bajo evaluación de los profesionales del Sanatorio Mater Dei.