Miranda! sorprendió con un anuncio de separación tras su show en Ferro

El dúo pop sorprendió a su público con un anuncio inesperado en pleno recital de Ferro, dejando abierta la posibilidad de un largo parate y generando incertidumbre sobre su futuro en la escena musical argentina.

El dúo pop Miranda!, integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, dejó a sus fanáticos en shock luego de su multitudinario recital en el Estadio Ferro. En medio de la euforia, un mensaje proyectado en las pantallas alertó al público: “Último show hasta 2027”. La frase encendió las alarmas y abrió el debate sobre una posible separación o pausa prolongada en la carrera de la banda.

El recital, que reunió a más de 35 mil personas, fue una verdadera fiesta de hits. Sin embargo, el anuncio inesperado cambió el clima y generó incertidumbre sobre el futuro del grupo que marcó a una generación con canciones como “Don” y “Perfecta”.

La confirmación llegó poco después de la mano de Ángel de Brito, quien en su streaming aseguró: “Me decepcionó mucho la noticia. Para mí, Miranda! es la mejor banda pop de la Argentina desde Virus”. Sus palabras reforzaron la idea de que el dúo no volverá a presentarse en vivo en los próximos años.

De Brito también adelantó que el grupo tendría una última fecha programada: el 20 de diciembre, nuevamente en Ferro. Según el periodista, ese recital funcionaría como cierre de etapa y despedida temporal de los escenarios. “No habrá más shows hasta nuevo aviso”, remarcó.

El impacto en los fans fue inmediato. La palabra “separación” se convirtió en tendencia y miles de seguidores expresaron su sorpresa y tristeza en redes sociales. Para muchos, la decisión resulta difícil de comprender en un momento en que Miranda! atraviesa uno de sus picos de popularidad, con giras agotadas y reconocimiento internacional.

Aunque no hubo un comunicado oficial detallando los motivos, la versión más fuerte habla de un descanso prolongado y de diferencias internas que habrían acelerado la decisión. Lo cierto es que el dúo eligió dar este paso en plena cima de su carrera, lo que refuerza el misterio sobre lo que vendrá.

Con este anuncio, Miranda! abre un interrogante en la escena pop argentina. El próximo show del 20 de diciembre será clave para conocer más detalles y, posiblemente, despedirse de su público hasta 2027.