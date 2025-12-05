Mirá EN VIVO el sorteo del Mundial: ¿qué grupo le tocará a Argentina?

En estos momentos se realiza el sorteo de la Copa del Mundo 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Lo podés ver en vivo a través de nuestra página www.elnueve.com

El Mundial de 2026 entra en su etapa decisiva: en estos momentos, en el Kennedy Center de Washington D.C. se realiza el sorteo oficial de grupos, donde quedará definida la fase de grupos del torneo.

Para Argentina —y el resto de las selecciones clasificadas hasta ahora— será una ceremonia cargada de expectativas, ya que por primera vez en la historia la Copa del Mundo tendrá 48 equipos participantes, lo que marca un antes y un después en la historia del fútbol mundial.

El sorteo lo podés ver en vivo por El 9 Televida y ELNUEVE.COM

Los bombos: cómo están distribuidos los equipos

La clave para entender el sorteo está en los “bombos” (pots), que agrupan a las selecciones según ranking, condición de sede y/o método de clasificación:

Bombo 1: incluye a los tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, más las nueve selecciones mejores ubicadas en el ranking FIFA de noviembre 2025. Entre ellas están potencias como Argentina, España, Francia, Inglaterra, Brasil, entre otras

Bombos 2, 3 y 4: agrupan al resto de los clasificados según su ranking y procedencia, con criterios para evitar que equipos de la misma confederación (salvo los europeos) coincidan en el mismo grupo.

En el caso de los lugares aún no definidos —seis plazas que se completarán con los repechajes europeos e interconfederaciones en marzo de 2026— esos equipos ya quedaron automáticamente ubicados en el Bombo 4.

El sorteo funcionará de la siguiente manera: se extraerá un equipo por bombo para formar cada uno de los 12 grupos de cuatro equipos que compondrán la fase de grupos.

Qué esperar del Mundial 2026: novedades del formato

Esta edición será la más numerosa en la historia , con 48 selecciones en total.

La fase de grupos ya no será de 8 grupos como habitualmente, sino de 12 grupos de 4 equipos cada uno .

Los clasificados a la ronda final no serán solamente los dos primeros de cada grupo: además, se clasificarán los ocho mejores terceros, lo que da más oportunidades de avanzar y genera expectativas de cruces más variados.

Este nuevo formato busca combinar la inclusión con la competitividad, integrar más países en el gran evento y dar espacio a sorpresas, a debutantes, en definitiva: a que el Mundial 2026 sea más global y diverso que nunca.