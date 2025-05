Mirá el polémico tráiler del juicio por la muerte de Maradona: apartaron a la jueza Julieta Makintach

El juicio por la muerte de Diego Maradona atraviesa un momento clave. La jueza Julieta Makintach quedó en el centro de la tormenta tras aparecer en un documental grabado en los tribunales. El fiscal presentó el tráiler y el guion completo del proyecto audiovisual. El escándalo amenaza con frenar el proceso judicial.

En el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona, este martes comenzó una audiencia decisiva en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Allí se discute si el proceso judicial sigue adelante o queda anulado. La atención no solo está puesta en las pruebas del caso, sino en la polémica que involucra a la jueza Julieta Makintach, quien aparece en un documental grabado dentro de los tribunales.

La jueza Makintach negó haber formado parte del equipo de producción audiovisual, aunque reconoció haber dado una entrevista en tono personal a una amiga de la infancia, un domingo por la tarde, dentro del edificio judicial. Aclaró que se trataba de “material crudo” que no fue pensado para su difusión pública.

“No advertí nada fuera de lugar. Estábamos en día no laborable, pero los jueces venimos a tribunales todo el tiempo. No fue oculto ni clandestino”, explicó, y agregó: “No cometí delito ni hubo mal desempeño. Esto es parte de una operación mediática. No tengo razones para excusarme del caso”.

La magistrada calificó de “torpe” y “desprolijo” el uso de las instalaciones judiciales para filmar, pero insistió en que no existe inclinación hacia ninguna de las partes del proceso: “Ni yo misma tengo una postura definida aún. El juicio recién empieza y estoy esperando la prueba. Nadie puede decir que tomé partido”.

El presidente del tribunal, Maximiliano Savarino, también salió al cruce de las acusaciones y aseguró que no sabía que había cámaras grabando durante las audiencias.

En la misma línea se expresó la jueza Verónica Di Tomasso, quien lamentó que su apellido quedara involucrado en la controversia: “Llevo casi tres décadas como jueza y tengo una trayectoria intachable. No se puede poner en duda por esto”.

Durante la audiencia, el fiscal Patricio Ferrari exhibió el tráiler del documental, que muestra imágenes del juicio, declaraciones de Julieta Makintach y fotos del cuerpo de Maradona. También dio a conocer el guion del proyecto audiovisual, compuesto por seis capítulos centrados en las primeras semanas del juicio oral.

La exhibición del video generó conmoción entre los presentes. La proyección de las imágenes provocó lágrimas en Gianinna Maradona y Verónica Ojeda, mientras que el abogado Rodolfo Baqué, defensor de Jana Maradona, insultó a la jueza gritándole “¡Basura!”. El abogado Fernando Burlando definió lo ocurrido como un “bochorno internacional”.