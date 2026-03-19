Miniso llega a la Argentina: la marca de peluches y artículos accesibles con estetica “tierna” que conquista al mundo

La marca, presente en más de 100 países, busca conquistar al público local con artículos prácticos, modernos y con licencias oficiales de grandes franquicias como Disney, Marvel y Hello Kitty.

La cadena internacional Miniso confirmó su desembarco en la Argentina con un plan de inversión de 50 millones de dólares y la apertura de 100 locales en los próximos cinco años. La primera etapa se concentrará en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, para luego expandirse al interior del país.

Fundada en 2013 en China, Miniso se consolidó como una marca de productos de estilo de vida que combina diseño atractivo, precios accesibles y una experiencia de compra dinámica. Hoy cuenta con más de 7.700 tiendas en 112 países, incluyendo capitales como Madrid, París, Nueva York y Ciudad de México.

Miniso puede pensarse como una mezcla entre un bazar moderno y una tienda de diseño internacional. Allí se encuentran artículos de uso cotidiano, desde decoración para el hogar y accesorios de cocina, hasta productos tecnológicos, papelería y juguetes. La clave está en que cada mes renueva gran parte de su stock, lo que asegura novedades constantes.

@poteitos.cosaslindas Estuve en un MINISO en Uruguay porque acá en Argentina no haaay 😭💖 todo muy hermoso, había cosas de Stitch, Chicas Superpoderosas, Barbie, Harry Potter, Toy Story, Snoopy y mucho más 😍 ♬ Pretty Little Baby – Connie Francis

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Otro aspecto que la distingue es su alianza con marcas globales: ofrece productos oficiales de Disney, Marvel, Hello Kitty, Barbie y Pokémon, lo que la convierte en una opción atractiva para regalos y compras familiares. Así, no solo apunta a jóvenes, sino también a adultos que buscan sorprender a hijos, nietos o amigos con artículos originales y accesibles.

La llegada de Miniso también implica un fuerte impacto en el empleo: se estima la creación de entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos, lo que representa una oportunidad significativa en un mercado laboral que necesita nuevas alternativas. Este dato es especialmente relevante para los lectores que valoran el efecto económico y social de las inversiones extranjeras en el país.

Las tiendas tendrán entre 200 y 600 metros cuadrados, ubicadas en centros comerciales, avenidas peatonales y espacios de alto tránsito como aeropuertos. Además, se proyecta la apertura de tiendas bandera en Buenos Aires, con un concepto de gran escala y diseño renovado, similar al que la marca ya implementó en ciudades internacionales.

Para un público adulto, Miniso puede convertirse en una alternativa a las grandes cadenas de bazar o decoración, pero con un enfoque más moderno y global. Sus productos apuntan a mejorar la vida cotidiana con soluciones prácticas, estéticas y accesibles, lo que la convierte en una propuesta atractiva para quienes buscan calidad sin pagar precios elevados.