Milei lanzó sus redes sociales en inglés con un peculiar personaje

El presidente argentino sorprendió con una estrategia digital orientada al público internacional, donde presentó un avatar animado para difundir su visión política y reforzar su presencia en el debate global.

El presidente Javier Milei presentó oficialmente sus cuentas en inglés en distintas plataformas digitales, acompañado por un video animado en el que aparece su alter ego, el General Ancap. La iniciativa busca ampliar su alcance internacional y difundir las políticas de su gobierno en audiencias globales.

El anuncio incluyó perfiles en Instagram, X, TikTok, YouTube y Facebook, todos en inglés, con el objetivo de instalar su discurso en la conversación global. En el video de lanzamiento, Milei se definió como un “héroe de la vida real” y convocó a usuarios de todo el mundo a seguir sus cuentas.

El personaje animado del General Ancap, inspirado en la estética de los superhéroes, fue el recurso elegido para dar visibilidad al lanzamiento. Con un tono épico, la animación refuerza la narrativa libertaria que Milei impulsa desde su campaña y ahora busca trasladar al plano internacional.

El anuncio generó repercusiones inmediatas. Mientras algunos celebraron la iniciativa como un paso hacia la internacionalización del discurso presidencial, otros cuestionaron el contraste entre el tono épico del video y la situación interna del país, marcada por los incendios en la Patagonia.

La politóloga Mariana Moyano señaló que “la estrategia refuerza el perfil personalista del presidente y lo convierte en un producto de marketing político más que en un canal institucional”. Por su parte, el consultor en comunicación digital Santiago Giorgi advirtió que “el uso de un avatar puede captar atención, pero también restar credibilidad frente a audiencias internacionales”.

El lanzamiento se convirtió en tendencia en redes sociales y fue replicado por medios internacionales. La apuesta comunicacional de Milei se inscribe en su estilo de comunicación directa, sin intermediarios, y en su intención de posicionarse como referente de las ideas de la libertad en el debate global.