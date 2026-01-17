Milei sorprendió al subir al escenario de Jesús María junto al Chaqueño Palavecino

Javier Milei sorprendió en el Festival de Jesús María al cantar junto al Chaqueño Palavecino el clásico “Amor Salvaje”. El presidente participó de la 60ª edición del evento folklórico en Córdoba y fue ovacionado por el público en una noche cargada de simbolismo cultural y político.

El mandatario arribó al anfiteatro José Hernández cerca de la medianoche acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Cumplió así con la promesa de visitar Córdoba, provincia clave en su triunfo electoral. Antes de subir al escenario, Milei tomó el micrófono y expresó: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”.

El Chaqueño Palavecino lo recibió con calidez desde las tablas y destacó: “Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”. Minutos después, invitó al jefe de Estado a interpretar juntos “Amor Salvaje”, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio. La escena generó sorpresa y entusiasmo entre los asistentes, que ovacionaron la participación presidencial.

La elección de la canción tuvo un sentido especial. Según relató el propio Milei, pidió cantar ese tema porque representa lo que siente por Córdoba: “Es lo que yo siento por esta provincia, que me permitió llegar a la Presidencia”. De esta manera, reforzó su vínculo político con el electorado cordobés, en un gesto que combinó tradición popular y mensaje institucional.

El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche y rápidamente se viralizó en redes sociales.