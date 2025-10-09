Milei en Mendoza: “nuestro objetivo es convertir la Argentina en el país más libre del mundo”

En su visita a Mendoza, el presidente Javier Milei reafirmó su compromiso con las reformas económicas. Destacó la gestión mendocina como modelo de desarrollo impulsado por el sector privado, defendió la baja de impuestos y anunció nuevas medidas para profundizar el crecimiento, el empleo y la seguridad en todo el país.

Durante su visita a Mendoza, el presidente Javier Milei participó del almuerzo de las Fuerzas Vivas y volvió a insistir en su plan de transformar la economía argentina bajo las ideas de la libertad, en un discurso cargado de definiciones políticas y económicas. El mandatario destacó el modelo mendocino y habló de los avances de su gestión en materia fiscal y la necesidad de profundizar las reformas estructurales.

El mandatario valoró el modelo económico mendocino como ejemplo de desarrollo impulsado por el sector privado, señalando que “cuando el Estado se retira y deja producir, la prosperidad aparece”. En ese sentido, Milei remarcó que “el estado gigante y el chamanismo económico el que tomó un país como la Argentina y lo dejó al fondo de la tabla. Destruyeron la riqueza del país”, y sostuvo que su administración busca “devolverle protagonismo a quienes generan valor con trabajo genuino”.

Reformas tributarias, laborales y penales

Entre los principales ejes de su discurso, Milei destacó la reducción de impuestos y la baja de la presión fiscal en dos puntos del PBI durante su primer año de gobierno, además de la eliminación o modificación de 19 tributos. También reiteró la necesidad de avanzar en una reforma laboral que facilite la contratación y fomente la creación de empleo formal.

En materia de seguridad, el Presidente defendió el trabajo de Patricia Bullrich y adelantó que su gobierno impulsará una reforma del sistema penal para endurecer las penas y garantizar que “el que las hace, las paga”. “El orden y el respeto por la propiedad privada son condiciones indispensables para el crecimiento económico”, afirmó.

Acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa Luis Petri, Milei destacó el potencial de la provincia como ejemplo del país que desea construir. “Mendoza representa el futuro que queremos. Si seguimos este camino, milagros como el del Valle de Uco podrán replicarse en todo el país”, expresó, mencionando la necesidad de fortalecer el comercio internacional y potenciar exportaciones de vino, aceite de oliva, frutas y derivados del petróleo.

El jefe de Estado insistió en que su proyecto económico se basa en una secuencia de reformas que “liberan recursos, generan empleo y atraen inversiones”. Según explicó, bajar impuestos es el primer paso para luego abrir la economía y consolidar un ciclo de crecimiento sostenido.

Un mensaje político y económico

En el cierre de su exposición, Milei pidió a los argentinos “no dejarse engañar por las promesas vacías de la política tradicional” y mantener la convicción en el camino de las reformas liberales. “Este es un momento bisagra. Lo que decidamos ahora marcará el futuro de nuestros hijos y nietos”, enfatizó.

El mandatario concluyó con un mensaje optimista hacia el electorado: “Si no aflojamos, la Argentina va a despegar como nunca antes. El esfuerzo valdrá la pena y construiremos un país próspero basado en el mérito, el trabajo y la libertad”.