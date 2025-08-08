Milei defendió sus vetos, desafió al Congreso y anunció medidas fiscales para reforzar el déficit cero

El presidente Javier Milei defendió sus vetos a las leyes aprobadas en Diputados, lanzó duras críticas al Congreso y presentó dos proyectos para prohibir el financiamiento del déficit fiscal. “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”, advirtió.

En un mensaje de 22 minutos transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei defendió este viernes los vetos a las leyes aprobadas recientemente en Diputados y lanzó un fuerte desafío al Poder Legislativo. “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”, advirtió, en un discurso que combinó anuncios económicos y críticas políticas.

Acompañado por parte de su gabinete económico y grabado desde la Casa Rosada, Milei reiteró que su gobierno asumió con un “mandato económico claro” para terminar con la inflación, algo que, según aseguró, solo es posible “con orden fiscal, monetario y cambiario”.

“La inflación se ha desplomado y los salarios le vienen ganando a la inflación. Pero no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo”, afirmó.

El Presidente anunció que enviará al Congreso dos proyectos de ley que penalizarán a la clase política que impulse medidas que generen déficit fiscal. La iniciativa apunta a prohibir que el gasto público se financie con deuda del Banco Central y a sancionar a quienes promuevan leyes que alteren el equilibrio de las cuentas nacionales.

Milei cuestionó con dureza las leyes aprobadas el miércoles, que incluían aumentos para jubilaciones y la emergencia en discapacidad, asegurando que su implementación representaría “el 2,5% del PBI”, lo que comparó con “una YPF por año” en términos de gasto.

“No se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir”, remarcó.

Críticas al Congreso y pedido de apoyo popular

En un nuevo embate contra el Congreso, Milei acusó a los legisladores de “querer destruir el país” y de no sufrir la inflación de la misma manera que el pueblo. “¿Cómo el Congreso va a atentar contra el déficit cero?”, cuestionó, ratificando que su plan económico no se negociará.

El mandatario cerró su mensaje pidiendo apoyo social para sus reformas: “Hoy les pido a ustedes, miembros del Congreso, que estén a la altura, y al pueblo, que nos respalde en la eliminación de la inflación”.