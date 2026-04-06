Miedo total en el Parque de la Costa: una montaña rusa se detuvo y dejó a los pasajeros cabeza abajo

El incidente sucedió en la atracción “El Desafío”. Los visitantes permanecieron en posición invertida cerca de media hora.

Un episodio de tensión se vivió el pasado fin de semana en el Parque de la Costa, en Tigre, cuando la montaña rusa “El Desafío” sufrió un desperfecto mecánico y dejó a los visitantes suspendidos en posición invertida durante unos veinte minutos. El hecho ocurrió en plena jornada de Semana Santa, con el predio colmado de público, y generó preocupación por la seguridad de las atracciones.

De acuerdo con testigos, el carro se frenó de manera repentina en una pendiente elevada, lo que obligó a los pasajeros a permanecer colgados con la cabeza hacia abajo. Algunos presentes señalaron que una cadena del mecanismo se habría roto, provocando la interrupción inmediata del recorrido. La escena fue registrada por jóvenes que aguardaban en la fila y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El video difundido en TikTok muestra a los ocupantes inmovilizados mientras el resto del público observaba con nerviosismo. La publicación abrió un debate sobre el estado de las instalaciones y el mantenimiento de las estructuras metálicas, con usuarios que recordaron fallas previas en la misma atracción y en otras montañas rusas del parque.

Si bien el personal logró asistir a los visitantes y garantizar su descenso seguro, el episodio dejó en evidencia la necesidad de controles más estrictos y protocolos de prevención. La ausencia de heridos no logró disipar la inquietud de quienes reclaman mayor transparencia en torno al estado de los juegos.

El Parque de la Costa, inaugurado en 1997 con una inversión millonaria, fue concebido como el parque de diversiones más grande de Latinoamérica. A lo largo de los años atravesó crisis financieras y cambios de administración, pero se mantiene como un ícono del entretenimiento nacional. Sin embargo, el incidente del fin de semana largo reaviva las críticas sobre el mantenimiento y la conservación de sus atracciones.

Hasta el momento, las autoridades del parque no emitieron un comunicado oficial detallando las causas del desperfecto ni las medidas que se adoptarán para evitar que vuelva a ocurrir. La falta de información oficial alimenta la preocupación de los visitantes y vecinos de Tigre, que exigen auditorías técnicas periódicas.

Más allá del susto, el hecho expone la importancia de garantizar que las atracciones cuenten con mantenimiento preventivo y revisiones constantes, especialmente en un espacio que recibe miles de personas cada fin de semana y que busca posicionarse como referente del entretenimiento en Argentina