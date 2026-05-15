Mi Argentina incorporó las recetas electrónicas: cómo consultarlas desde el celular

La nueva función de Mi Argentina permite acceder desde el celular a recetas electrónicas emitidas en los últimos 60 días, con un sistema seguro que centraliza la información médica y protege los datos de los pacientes.

La aplicación Mi Argentina sumó una nueva función que permite consultar recetas electrónicas emitidas durante los últimos 60 días. De esta manera, los usuarios pueden acceder desde el celular a las prescripciones médicas realizadas mediante plataformas registradas oficialmente.

La nueva herramienta se incorporó gracias a un sistema de integración con las plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS), en un trabajo conjunto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Recetas en Mi Argentina: cómo funciona el sistema

El mecanismo utiliza la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un código nacional diseñado para identificar cada receta de manera segura y evitar duplicaciones. Además, las recetas electrónicas quedan asociadas automáticamente al CUIL del paciente.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que esta tecnología permite garantizar la trazabilidad de las prescripciones y proteger la confidencialidad de la información médica. Por ese motivo, únicamente el titular puede visualizar sus recetas dentro de la aplicación.

La medida representa un nuevo avance en la digitalización del sistema sanitario argentino. Cabe recordar que la receta electrónica para medicamentos comenzó a implementarse en enero de 2025 y luego se amplió a estudios médicos, prácticas, procedimientos y dispositivos de salud.

Con esta integración, el Gobierno busca centralizar la información médica en una única plataforma y conectar sistemas de prescripción y repositorios digitales mediante estándares internacionales y protocolos seguros.

Paso a paso para ver las recetas electrónicas

Quienes quieran utilizar la nueva función deberán activar previamente el servicio dentro de la app. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a la sección “Suscribir servicios”.

Entrar en el apartado “Salud”.

Buscar la opción “Recetas electrónicas”.

Presionar el botón “Agregar”.

Luego seleccionar “Adherir servicio”.

Una vez completada la activación, desde el botón “Salud” disponible en la pantalla principal se podrá ingresar al apartado “Receta Electrónica” para consultar todas las prescripciones emitidas durante los últimos 60 días.