Stella Maris Chaves tiene 67 años, cobra la jubilación mínima y vive en San Fernando. Intentó llevarse alimentos de un supermercado de Núñez y permaneció más de 35 días detenida. Tras recuperar la libertad, contó qué la llevó a hacerlo, cómo fueron sus días en la alcaidía y por qué su familia tuvo que pedir dinero prestado para pagar la fianza.

“Me agarró la desesperación”. Stella Maris Chaves tiene 67 años y estuvo 35 días detenida después de intentar robar carne y fiambre de un supermercado de Núñez. La jubilada, que cobra la mínima y vive en San Fernando, recuperó la libertad y decidió contar qué había detrás de aquel episodio: hacía entre 15 y 20 días que no tenía alimentos en su casa.

“Yo con la mínima que cobro no me alcanza para nada. Abrí la heladera y no tenía nada“, relató en una entrevista. Según explicó, había ingresado al comercio con la intención de llevarse algo para preparar un guiso y compartirlo con su hija y su nieto.

Cómo fue el intento de robo por el que terminó detenida

El episodio ocurrió el 8 de octubre, en un supermercado Carrefour del barrio porteño de Núñez. Chaves intentó ocultar debajo de su campera dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne envasado al vacío.

La maniobra fue advertida por el personal de seguridad a través de las cámaras de vigilancia. La mujer fue interceptada antes de cruzar la línea de cajas y quedó a disposición de la Justicia.

En la entrevista, contó que estaba nerviosa y que, cuando llegó la Policía, les pidió que la dejaran ir. Incluso les dijo que tenía 15.000 pesos en la billetera.

También reconoció que sentía vergüenza por lo que había hecho, aunque explicó que la necesidad de conseguir comida terminó pesando más que cualquier otra cosa. “Yo fui directamente por alimento, por el hambre. El hambre me llevó a eso“, sostuvo.

Pasó 35 días en una alcaidía y tuvo que ser trasladada a un hospital

Después de ser detenida, Chaves fue trasladada a la Alcaidía N° 15 de Chacarita, donde permaneció durante 35 días. Según contó, compartió la celda con otras cinco mujeres, algunas con antecedentes graves, y atravesó ese período con angustia y problemas de salud.

“Una depresión, unos nervios, porque yo dije: qué injusticia“, recordó al hablar de los días que pasó privada de su libertad.

Además, aseguró que bajó dos kilos y medio durante la detención y que tuvo que ser trasladada a un hospital después de intoxicarse con la comida que recibía en el lugar.

Su familia también atravesó momentos difíciles para conseguir que recuperara la libertad. Según el relato, tuvieron que pedir prestados $150.000 para reunir el dinero de la fianza que les exigió el juzgado.

Stella Maris tiene seis hijos, nietos y bisnietos. Vive en la misma casa de San Fernando desde hace 50 años y durante gran parte de su vida trabajó limpiando casas particulares. También crio prácticamente sola a sus hijos.

Actualmente cobra la jubilación mínima y destina buena parte de sus ingresos a colaborar con el tratamiento médico de una de sus hijas, que atraviesa una enfermedad grave. Al recordar el episodio, insistió en que no había buscado llevarse objetos de valor, sino conseguir alimentos para su familia.

“Lo hice por hambre; no agarré una botella de alcohol, un electrodoméstico, ni siquiera artículos de higiene. Tampoco lastimé a nadie ni mostré un arma. Saqué comida porque realmente la necesitaba”, expresó.

Aunque ya recuperó la libertad, la situación judicial todavía no está resuelta. La causa continúa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, que deberá definir cómo sigue el proceso.